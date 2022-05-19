«مواد البناء»: أسعار الحديد والأسمنت تتجه للانخفاض ولن تتأثر برفع سعر الفائدة اليوم

قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار رفع سعر الفائدة بنحو 2% والذي أعلنه البنك المركزي اليوم الخميس لن يرفع أسعار الحديد والأسمنت.

وأضاف الزيني لـ”المال” أن الأسعار في اتجاهها للانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، وهي مرتبطة بشكل أكبر بالتراجع العالمي الذي تشهده أسعار الخامات والبليت المستوردة خاصة.

ويوضح أن أسعار الحديد خلال الفترة الحالية تتراوح بين 17.6 إلي 18 ألف جنيه تسليم أرض المصنع وذلك للمصانع الاستثمارية التي لا تضم كافة مراحل الصناعة، أما المصانع المتكاملة (كحديد الجارحي والمصريين وعز) فسعرها من 18.5 إلي 19.170 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يباع سعر الحديد للمستهلك بين 18.200 الي 19.400 ألف جنيه للطن حاليا.

أما عن سعر الأسمنت للمستهلك، فيؤكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنها تتراوح حاليا بين 1150 إلي 1250 جنيها للطن تسليم أرض المصنع فيما تصل للمستهلك بسعر بين 1300 إلي 1400 جنيه للطن كأقصي سعر.

ويؤكد الزيني، أن أسعار مواد البناء في اتجاهها للانخفاض الفترة المقبلة، مع تراجع أسعارها عالميا.

وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وبذلك تكون هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017.

وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و12.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.

وتأتي خطوة المركزي بهدف رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة السيطرة على معدل التضخم.