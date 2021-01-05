مواد البناء: أسعار الحديد ترتفع بنسبة 16% خلال شهر

ارتفعت أسعار الحديد ، خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة تقدر 16.6% ، مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي 2020، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.



وأوضحت النشرة أن متوسط أسعار الحديد سجل حوالي 11600 جنيه، خلال شهر ديسمبر ، في حين سجلت خلال الشهر نوفمبر 9600 جنيه شاملة الضرائب بخلاف قيمة التوصيل.



وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن هناك زيادة في أسعار الحديد بنسبة 11.5% خلال عام.

وعلى صعيد حديد كريتال سجل الطن قيمة 12800 جنيه للخوص والزوايا خلال ديسمبر بزيادة 12% ، عن شهر نوفمبر والذي سجل فيه حوالي 10500 جنيه في حين سجل الطن، خلال ديسمبر من عام 2019، قيمة 10500 جنيه، بزيادة بلغت 14.3% عن ديسمبر الماضي.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية أن طن قطاعات إنشائية سجل حوالي 12000 جنيه ، إلا أن هناك زيادة خلال الشهر ديسمبر بنسبة 14%، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي الذي سجل فيه سعر الطن قيمة 10500 جنيه.