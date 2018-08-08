مواد إيقاف الأسهم بين حماية السوق وتضرر صغار المستثمرين

■ خبراء: المواد بحاجة لتوضيح ويجب وضع آلية لمعاقبة المتلاعبمنى عبد البارى بمرور الوقت يتزايد الجدل فى سوق المال، فيما يتعلق بحق الجهات الرقابية والتنظيمية بسوق المال فى إيقاف الأسهم المتداولة بالبورصة بعدة حالات، وهو ما دفع «المال» لطرح تساؤلات رئيسية للخبراء لمعرفة وجهة

■ خبراء: المواد بحاجة لتوضيح ويجب وضع آلية لمعاقبة المتلاعب

منى عبد البارى



بمرور الوقت يتزايد الجدل فى سوق المال، فيما يتعلق بحق الجهات الرقابية والتنظيمية بسوق المال فى إيقاف الأسهم المتداولة بالبورصة بعدة حالات، وهو ما دفع «المال» لطرح تساؤلات رئيسية للخبراء لمعرفة وجهة نظرهم فى هذا الأمر، ومقترحاتهم لتنقيح هذه المواد، خاصة فى ظل تكرار حالات إيقاف التعاملات لأسهم صاحبة وزن مؤثر مدرجة بالبورصة المصرية.

وتضم قوانين سوق المال 3 مواد رئيسية تمنح إدارت الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، سلطة وقف التعاملات على أسهم بعض الشركات، وفقا لاشتراطات معينة.

خلال العامين الأخيرين شهدت البورصة عددا من الحالات التى تقرر فيها وقف التداول على أسهم بعينها، بقرارات من البورصة المصرية أو هيئة الرقابة المالية بسبب «الارتفاعات غير المبررة لأسعارها»، صاحبها مطالبات بإصدار قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل.

ومن ضمن قوانين سوق المال، المادة (21) من قانون سوق المال 95 لسنة 1992 والتى تنص على أنه: «يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، أو التى تتم بسعر لا مبرر له».

«كما يجوز له -رئيس البورصة- وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة».

وهناك أيضا المادة 21 مكرر والتى تمت إضافتها بموجب التعديلات التى أُجريت على قانون سوق المال وأقرها البرلمان المصرى فى 14 مارس 2018، والتى تنص على أنه :«لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية فى بورصات الأوراق المالية المصرية، سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب فى أسعار الأوراق المالية، أو أى مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر»، «ولرئيس البورصة اتخاذ ذات الإجراءات الواردة فى هذه المادة وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة».

بالإضافة الى المادة 22 من قانون سوق المال 92 لسنة 1995 وتنص على أنه :«يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وآخر أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية».

وعن أبرز الأسهم التى تعرضت لإيقاف، شركة القلعة التى شهدها شهر يوليو المنقضى، وأثارت لغطا فى سوق المال عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية تحفظاً على تقرير القيمة العادلة الصادر عن المستشار المالى المستقل الذى عينته الشركة.

وكانت الحالة السابقة لها، سهم غاز مصر، وبلتون الذى انتهت إيقافاته، فيما تبقى القضية التى حركتها الشركة ضد رئيسى البورصة وهيئة الرقابة المالية لم يتم الحكم فيها بشكل نهائى حتى هذه اللحظة.

وقال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن بى بى أى، إنه للرقيب – الرقابة المالية والبورصة المصرية- الحق فى إيقاف السهم إذا ما ارتأى سببًا جوهريا لذلك.

وتابع توفيق أنه لعلاج أى شبهة فساد تشوب منظومة المستشار المالى المستقل يجب عمل اختبارات قوية للمستشارين الماليين، للتأكد من نزاهة التقارير الصادرة، والتى يجب أن تُعرض على لجنة مشكلة من ممثلين عن جمعيات سوق المال كمرحلة أخيرة للتأكد من سلامة التقرير ونزاهته وواقعيته.

ورأى محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، أنه يجب إعادة النظر فى الإيقافات، بهدف الوصول لآلية يًعاقب بها مرتكب المخالفة وليس المساهم الصغير، لافتًا إلى أنه يمكن التوصل لهذه الآلية من خلال متابعة الشركة وأداء الإدارة التنفيذية وإذا ثبت تورطها فى أى أمر مخالف يتم تغييرها بشكل فورى.

وأشار فتح الله إلى أن الهيئة لديها سلطة إيقاف الأسهم، وهى لا تسيء استخدام سلطاتها، وأن مصطلح «الظروف الخطيرة» الوارد بالمادة 22 بقانون سوق المال أمر يرجع تقديره إلى المنظم، لافتا إلى أن المصطلح يحمل معانى عدة يتسع نطاقها فى ظل اختلاف القطاعات المدرجة بسوق المال، ما بين أغذية، وصناعة، وتباين طبيعة عمل كل شركة.

وقال عاطف الشريف، رئيس البورصة السابق، إنه يجب تفعيل المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992 والتى تنص على أن: «تضع البورصة نظم العمل والقواعد التى من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها، تُشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومى والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التى قد تنشأ عن هذه العمليات»، كما دعا لأن يكون قرار إيقاف السهم بناء على توصية اللجنة والالتزام بهذه التوصية، وليس قرارا فرديا.

واقترح الشريف إجراء تعديلات على المادة 22 من قانون سوق المال من خلال وضع بعض الضوابط لها عبر توضيح ماهية الظروف الخطيرة.

وقال رئيس قسم البحوث بأحد بنوك الاستثمار إن قرار وقف التعاملات يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على أموال المتعاملين بالسوق، إلا أن إجراءه بشكل متكرر من شأنه التأثير سلبا على مبدأ الشفافية بالسوق.

وأكد ضرورة تطبيق الأمر فى أضيق الحدود، لأنه ضرره يمتد للمتلاعبين وغير المتلاعبين، لا سيما صغار المستثمرين أصحاب قروض الشراء بالهامش والذى يقع على عاتقهم الضرر الأكبر من الإيقافات.

وطالب أن يتم ربط وقف التعاملات بضوابط محددة مثل مدى زمنى محدد ومعروف مسبقا، أو نسبة ارتفاع معينة.

وحول دراسات القيمة العادلة والتى تكون أحيانا أحد أسباب وقف التعاملات على الأسهم أبدى رئيس مركز البحوث اعتراضه على تبنى بعض المستشارين المستقلين – عند إجرائهم دراسة القيمة العادلة للسهم – على بعض المستهدفات المستقبلية للشركة، أو المعلومات الواردة من إدراتها، مشيرا إلى أنه يجب أن يُعلن المستشار المالى تقديره للقيمة العادلة فى تقييم مختلف وتوضيح هذا الأمر.

كما طرح سيناريو آخر لتقديرات القيمة العادلة، تعتمد على الاستناد لوجود أكثر من بنك استثمار يقوم بإجراء تغطية بحثية للشركة، فيمكن الاعتماد على هذه التغطيات فى تقديرات القيمة العادلة.

كما طالب بفتح قنوات اتصال بين هيئة الرقابة المالية، أو البورصة والمستثمرين للسماح لهم بإبداء آرائهم فى تقارير القيمة العادلة التى يتم الإفصاح عنها.

وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة إنه يجب ربط إيقافات الأسهم بحالات معينة، على سبيل المثال تغير سعرى فى مدة محددة، إلا أنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن وقف التداول على ورقة مالية لفترة وجيزة لا يُشكل ضررا كبيرا على المستثمرين.

وعقب سعيد على المادة 21 من قانون سوق المال واصفا إياها بالمطاطة، نظرا لأن معناها فضفاض وغير واضح بدقة، مطالبا بوضع تفسير محدد لها، مشيرا إلى أنه يمكن استغلال منطوقها.

وقال رئيس إحدى الشركات المدرجة بالبورصة والذى فضل عدم نشر اسمه، إن وقف التعاملات على أسهم بعينها هو فى صميم صلاحيات هيئة الرقابة المالية وفى إطار سلطاتها المشروعة والتى تتيح لها اتخاذ ما تراه ملائما من تدابير لحماية السوق، إلا أنه طلب فى الوقت نفسه من الهيئة إتاحة إجراء حوار حول بعض القرارات بما يسمح بتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها.

وطالب بإصدار إفصاح مفصل سابق، أو لاحق واضح ومفصل من هيئة الرقابة المالية حول أسباب الإيقاف، وأن يتم ربط الإيقاف بفترة زمنية محددة، أو بواقعة محددة، يتم إعلانها.