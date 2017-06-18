مواجهتان من العيار الثقيل في كأس القارات

البرتغال يستدرج المكسيك.. والكاميرون يصطدم بـ"تشيلي" علي المصري يخوض منتخب البرتغال، بقيادة نجمه البارز كريستيانو رونالدو، أولى مواجهاته فى كأس القارات، عندما يلتقي بالمنتخب المكسيكى، فى الخامسة مساء، اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من المسابقة، ع

البرتغال يستدرج المكسيك.. والكاميرون يصطدم بـ”تشيلي”



علي المصري



يخوض منتخب البرتغال، بقيادة نجمه البارز كريستيانو رونالدو، أولى مواجهاته فى كأس القارات، عندما يلتقي بالمنتخب المكسيكى، فى الخامسة مساء، اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من المسابقة، على ملعب “كازان أرينا” بمدينة كازان الروسية، الذي يسع 45 ألف مشجع.

ويدير اللقاء الحكم الأرجنتينى بيتانا نيسترو فابيان، ويعاونه مواطنيه هيرنان بالبلو مايدانا مساعد حكم أول، وجون بابلو بيلاتي مساعد حكم ثانى، أما الحكم الرابع فهو التاهيتى عبد القادر زيتوني.

ويتطلع بطل أوروبا، للفوز بأكثر من هدف على بطل الكونكاكاف، من أجل الانقضاض على صدارة المجموعة الأولى، التى يعتليها منتخب روسيا صاحب الأرض والضيافة، برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه على منتخب نيوزيلندا في الافتتاح بهدفين نظيفين.

ويخوض المنتخب البرتغالى منافسات البطولة، بالقوة الضاربة، وبطموح كبير للفوز ببطولة كبرى أخرى بعد نجاحه في التتويج القاري، حيث يعد بطل أوروبا من المرشحين الأبرز للوصول للمباراة النهائية، التي ستقام في الثاني من يوليو المقبل، في مدينة سان بطرسبرج، خاصة أن المنتخب الألماني يشارك في البطولة بالصف الثانى.

ويعد المنتخب المكسيكي أكثر المنتخبات مشاركة في كأس القارات، حيث شارك ست مرات في النسخ التسع الأخيرة، وتوجت باللقب عام 1999 على حساب العملاق البرازيلي، ويشارك فى نسخة روسيا بفريق قوي، حيث يمتلك المدرب خوان كارلوس أوسوريو، 11 محترفاً يلعبون في الأندية الأوروبية.

ويخوض رونالدو البطولة بتركيز كامل، رغم ملاحقته قضائياً بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي، ونشر اللاعب الذي سجل 16 هدفاً في مبارياته العشر الأخيرة مع ريال مدريد الإسبانى ومنتخب بلاده، الخميس الماضى، صورة له على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، وهو يرتدي قميص البرتغال ويضع سبابته اليمنى على فمه “في بعض الأحيان الرد الأفضل هو الصمت”.

وستكون المباراة بين أبطال أوروبا والكونكاكاف، إعادة للدور الأول من مونديال ألمانيا 2006، عندما فازت البرتغال على المكسيك، بهدفين مقابل لهدف، في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول، وتأهلا معاً إلى الدور الثاني على حساب أنجولا وإيران.

الكاميرون في مهمة صعبة





وتنطلق منافسات المجموعة الثانية، اليوم الأحد، عندما يلعب المنتخب الكاميروني مع تشيلي، في العاصمة موسكو، ويقام اللقاء فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب “أرينا بالتيكا”، بالعاصمة الروسية موسكو، والذى يسع 45 ألف مفترج.

ويدير اللقاء الحكم السلوفينى دامير سكومينا، ويعاونه مواطنيه جور برابروتنيك مساعد حكم أول، وفوكان روبيرت ماسعد حكم ثان، أما الحكم الرابع فهو الصربى ميلوراد مازيك، على أن تقام المباراة الأخرى فى المجموعة، غدا الإثنين وتجمع ألمانيا مع أستراليا في مدينة سوتشي.

ويسجل منتخب تشيلي، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، ظهوره الأول في كأس القارات، كخطوة كبيرة أخرى للجيل الذهبي الذي أظهر لاعبين كبار أمثال أليكسيس سانشيز لاعب آرسنال الإنجليزي، وأرتورو فيدال لاعب بايرن ميونخ الألماني.

في نفس الوقت، يسعى المنتخب الكاميروني، بطل أفريقيا، لتقديم أفضل ما لديه للتأهل عن المجموعة التى تضم تشيلي وألمانيا وأستراليا، ووصل بطل أفريقيا إلى روسيا الأربعاء الماضي، وحقق الكاميرون أفضل إنجاز له في هذه البطولة عام 2003، ببلوغ النهائي الذي خسره أمام فرنسا.

وتكون المباراة فرصة أمام سانشيز، للانفراد بالرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ “لا روخا”، والتفوق على مارتشيلو سالاس، الذي سجل 37 هدفاً في 70 مباراة، فيما وصل لاعب آرسنال إلى هذا الرقم في 110 مباريات.

