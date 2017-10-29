مواجهة نارية بين الزمالك والترجى في نهائي أفريقيا لليد

على المصرى:

يبحث فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك، عن الفوز بلقبه العاشر فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، عندما يلاقى الترجى الرياضى التونسى، فى نهائى النسخة رقم 39 للبطولة، التى تستضيفها مدينة الحمامات التونسية، وتختتم اليوم الأحد، فيما يلتقى الأهلى “حامل اللقب” مع جمعية الحمامات مستضيف البطولة، فى لقاء تحديد المركز الثالث.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على حساب غريمه التقليدي الأهلي، بنتيجة 26–21، أمس السبت، في دور الأربعة للبطولة، ليودع حامل اللقب، البطولة بهذه الخسارة المريرة على يد صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب.

وتفوق أبناء مجدى أبو المجد المدير الفنى للقلعة البيضاء، في اللقاء بشكل واضح، خاصة أن لاعبي الأهلى أهدروا الفرص بطريقة غريبة، مع تألق لافت للحارس محمد علي، نجم اللقاء في صفوف الزمالك، الذى قاد فريقه للمحافظة على فارق الأهداف الكبير حتى نهاية المباراة .

ويأمل “أبوالمجد” الذى تولى المهمة خلفا لأيمن صلاح، فى تحقيق لقبه الأول كمدير فنى للزمالك، والفوز باللقب العاشر فى تاريخ النادى بتلك البطولة، التى حققها أبناء ميت عقبة تسعة مرات، فى أعوام 1979و1980و1981و1986و1991و2001 و2002 و2011 و2015.

فى المقابل، تأهل الترجي إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على جمعية الحمامات، بنتيجة 30-24، فى لقاء نصف النهائى الآخر، ويأمل أبناء باب سويقه، فى تعويض خسارة نهائى النسخة السابقة أمام الأهلى بنتيجة 26-23.

وفى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتى تسبق اللقاء الختامى للبطولة، يلتقى الأهلى “حامل اللقب” مع جمعية حمامات التونسى “مستضيف البطولة”، من أجل حفظ ماء الوجه، والفوز بالميدالية البرونزية للبطولة.