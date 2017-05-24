مواجهة متكافئة بين أياكس ومانشستر يونايتد فى نهائى اليوروباليج

إعداد - على المصرى: يتطلع العملاقان أياكس الهولندى ومانشستر يونايتد الإنجليزى، للصعود لمنصة التتويج الأوروبية، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب "فريندز آرينا" في مدينة "ستوكهولم" السويدية، ويدير اللقاء الطاقم السلوفينى بقياد الحكم الدولى دامير سكومينا، يساعده



إعداد – على المصرى:



يتطلع العملاقان أياكس الهولندى ومانشستر يونايتد الإنجليزى، للصعود لمنصة التتويج الأوروبية، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب “فريندز آرينا” في مدينة “ستوكهولم” السويدية، ويدير اللقاء الطاقم السلوفينى بقياد الحكم الدولى دامير سكومينا، يساعده جور برابروتنيك، مساعد حكم أول، وفوكان روبيرت، مساعد ثان، أما الحكم الرابع فهو الإيطالى جيانلوكا روكي.

يحظى الفريقين بتاريخ حافل على الساحة القارية، وكان لكل منهما صولاته وجولاته، وألقابه القارية على مدار العقود الماضية، ويسعى كلا الفريقين، لتتويج موسمه باللقب، بعدما خرج كلاهما من الدوري المحلي صفر اليدين، ويخوض أياكس، النهائي الأوروبي الأول له منذ خسارته أمام يوفنتوس الإيطالى، بركلات الترجيح بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 1996.

توج الفريق الهولندى بلقب دوري الأبطال، 4 مرات سابقة، فيما أحرز لقب الدوري الأوروبي مرة واحدة في عام 1992، عندما كانت البطولة بمسماها القديم “كأس الاتحاد الأوروبي”، وأنهى أياكس الدورى الهولندى بالمركز الثاني، ليصبح بحاجة لخوض دور فاصل للتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال، لكن الفوز بلقب الدوري الأوروبي سيمنحه بطاقة التأهل المباشر لدور المجموعات بدوري الأبطال.

في المقابل يخوض مانشستر يونايتد، النهائي القاري الأول له، منذ خسارته أمام برشلونة الإسبانى بنهائي دوري الأبطال عام 2011، ويبدو الحافز لدى مانشستر للفوز باللقب القاري أكبر منه له لدى أياكس، لاسيما وأن الفوز باللقب القاري هو الفرصة الأخيرة لدى مانشستر للمشاركة بدوري الأبطال، بعدما أنهى البريميير ليج سادسًا.

ورغم فوز الفريق بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كأس كابيتال وان”، سيكون اللقب الأوروبي هو التعويض المناسب للفريق، ومديره الفنى البرتغالى جوزيه مورينيو، عن الخروج صفر اليدين من الدوري الإنجليزي، لاسيما وأنه الموسم الأول للفريق تحت قيادة مورينيو.

شهدت المباريات التي خاضها مانشستر مؤخرًا، حرص مورينيو على اتباع سياسة المداورة لمنح اللاعبين قسطًا من الراحة، في ظل الإصابات العديدة التي ضربت الفريق، بغرض توفير جهد اللاعبين للنهائي الأوروبي.

أرقام واحصائيات

– يخوض أياكس النهائي الأوروبي الأول منذ الخسارة بركلات الترجيح أمام يوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا بموسم 1996/1995.

– أياكس ومانشستر يونايتد سبق وأن تواجها 4 مرات في الدوري الأوروبي بواقع انتصارين لكل منهما، إذ تقابلا في الدور الأول بالبطولة موسم 1977/1976 وفي دور الـ32 بموسم 2012/2011، وتمكن المانيو من التأهل في المرتين.

– ماركوس راشفورد، ساهم بشكل مباشر في الأهداف الأربعة الأخيرة لمانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي “تسجيل هدفين وصناعة 2 آخرين”، فيما صنع حكيم زياش 4 أهداف في آخر 3 مباريات له مع أياكس في البطولة نفسها.

– جوزيه مورينيو، فاز بجميع مواجهاته الـ 6 أمام أياكس كمدرب، وهذه الانتصارات جاءت جميعها في دوري أبطال أوروبا عندما كان البرتغالي مديرا فنيا لريال مدريد.

– باتريك كلويفرت وتون بلانكر “7 أهداف لكل منهما”، سجلا أكثر من كاسبر دولبيرج “6 أهداف” لأياكس في البطولة الأوروبية.

– مانشستر يونايتد لم يهزم في آخر 10 مباريات بالدوري الأوروبي “7 فوز و3 تعادلات”، كما استقبل فقط 4 أهداف خلال تلك المباريات.

– لا يوجد لاعب سدد على المرمى هذا الموسم في الدوري الأوروبي أكثر من مهاجم أياكس بيرتراند تراوري بـ16 تسديدة.

– جوليانو دي باولا، لاعب زينيت هو فقط من ساهم في أهداف أكثر “سجل 8 وصنع 6” في الدوري الأوروبي هذا الموسم، من بيرتراند تراوري الذي سجل 4 أهداف وصنع مثلها.

– نهائي الدوري الأوروبي سيلعب بالضبط بعد مرور 22 عامًا على فوز أياكس بآخر لقب أوروبي “دوري أبطال أوروبا” على حساب ميلان الإيطالي موسم 1995/1994، كما أن هذه المباراة ضمت باتريك والد جاستن كلويفرت، وداني والد دالي بليند.

– نهائي الدوري الأوروبي سيكون المباراة الرسمية رقم 56 لأياكس هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد للنادي الهولندي.

– أمين يونس، لاعب أياكس، أتم 73 مراوغة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، أكثر من بول بوجبا “37”، وبيرتراند تراوري “31” مجتمعين.

مجموعة من الحقائق والاحصائيات من تاريخ المباريات النهائية للمسابقة التي انطلقت تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي عام 1971، ثم تغيّر اسمها إلى الدوري الأوروبي ابتداءً من موسم 2009-2010.

– أكبر فوز: إشبيلية مع ميدلسبره 4-0 “نهائي عام 2006”.

– النهائي الأكثر تهديفا: ليفربول مع ألافيس 5-4 “2001”.

– النهائي الأقل تهديفا: جالطة سراي مع أرسنال 0-0 “2000”، إشبيلية مع بنفيكا 0-0 “2014”.

– أكثر اللاعبين تسجيلا في المباراة النهائية: راداميل فالكاو “3 أهداف”.

– أكبر المسجلين في المباراة النهائية: لاعب ليفربول جاري ماكليستر أمام ألافيس عام 2011 “36 عاما و142 يوما”.

– أكبر اللاعبين مشاركة في النهائي: لاعب فالنسيا أميدو كاربوني أمام مارسيليا عام 2004 “39 عاما و43 يوما”.

– أصغر المسجلين في المباراة النهائية: فاجنر لوف لاعب سسكا موسكو أمام سبورتينج لشبونة عام 2005 “20 عاما و341 يوما”.

– أصغر اللاعبين في المباراة النهائية: جواو موتينيو لاعب سبورتينج لشبونة أمام سسكا موسكو عام 2005 “18 عاما و252 يوما”.

– الهدف الأسرع : الدقيقة الثالثة وأحرزه لاعب ليفربول ماركوس بابل أمام ألافيس عام 2011.

– المباريات التي انتهت بركلات الترجيح: إشبيلية مع بنفيكا “4 -2” بعد التعادل “0-0” عام 2014، إشبيلية مع إسبانيول “3 -1” بعد التعادل “2-2” عام 2007، جالطة سراي مع أرسنال “4 -1” بعد التعادل “0-0” عام 2000.

– المباريات النهائية التي حسمت في الشوطين الإضافيين: أتلتيكو مدريد مع فولهام 2-1 عام 2010، وشاختار دونتسك مع فيردر بريمن 2-1 عام 2009، وبورتو مع سيلتيك 3-2 عام 2003، وليفربول مع ألافيس 5-4 عام 2001

– النهائي الأكثر حضورًا: بارما مع مارسيليا عام 1999 على استاد لوجنيكي في موسكو “61 ألف متفرج”.

– الفريق الأكثر فوزا باللقب: إشبيلية “5 مرات”.

– الفريق الأكثر خسارة للنهائي: بنفيكا “3 مرات أعوام 1983 و2013 و2014”.

– اللاعب الأكثر فوزا باللقب: خوسيه أنتونيو رييس “5 مرات: مرتان مع أتلتيكو مدريد في 2010 و2012، و3 مرات مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016”.

– المدرب الأكثر فوزا باللقب: جيوفاني تراباتوني “3 مرات: مرتان مع يوفنتوس في 1977و1993، ومرة واحدة مع إنتر ميلان عام 1991″، وأوناي إيمري “3 مرات مع إشبيلية الأعوام 2014 و2015 و2016”.