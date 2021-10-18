رياضة

«مواجهة الدراويش بالإسماعيلية».. ننشر جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري

وسيواجه الزمالك مُنافسه إنبي في ملعب الدفاع الجوي، في الـ26 من الشهر الحالي في تمام الثامنة مساء.
إسلام مصطفى 8:34 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 8:34 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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كشفت رابطة الأندية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد وأماكن مباريات أول ثماني جولات من الموسم الجديد من الدوري المصري.

وأعلن مسئولو رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب، مواعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز لأول 8 مباريات فقط حتى كأس الأمم الأفريقية.

وسيواجه الزمالك مُنافسه إنبي في ملعب الدفاع الجوي، في الـ26 من الشهر الحالي في تمام الثامنة مساء.

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وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة 5 نوفمبر، على إستاد الدفاع الجوي فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليكم جدول أول 8 مباريات لنادي الزمالك في بطولة الدوري المصري

الجولة الأولى: إنبي على ملعب الدفاع الجوي- 26 أكتوبر- 8:00 مساء

الجولة الثانية: طلائع الجيش على ملعب برج العرب- 31 أكتوبر- 5:30 مساء

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الجولة الثالثة: الأهلي على ملعب الدفاع الجوي- 5 نوفمبر- 8:00 مساء

الجولة الرابعة: الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية- 19 نوفمبر- 5:30 مساء

الجولة الخامسة: البنك الأهلي على إستاد القاهرة- 22 نوفمبر- 8:00 مساء

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا على ملعب بترو سبورت- 25 نوفمبر- 5:30 مساء

الجولة السابعة: المقاولون العرب على ملعب بترو سبورت- 21 ديسمبر- 8:00 مساء

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الجولة الثامنة: غزل المحلة على إستاد القاهرة- 25 ديسمبر- 5:30 مساء.

وسيكون هنا توقف لمباريات الدوري في الفترة من 27 نوفمبر حتى 18 ديسمبر؛ وذلك بسبب مشاركة منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب.

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بقلم إسلام مصطفى

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