مواجهة أسيوية في مونديال الأندية بين الجزيرة وأوراوا

علي المصري:يشهد ملعب مدينة زايد الرياضية، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء اليوم السبت، مواجهة آسيوية خالصة، تجمع بين الجزيرة الإماراتي صاحب الأرض والجمهور وضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني "بطل آسيا"، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الإمارات، وتستمر حتي 16 ديسمبر الجاري.

علي المصري:

يشهد ملعب مدينة زايد الرياضية، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء اليوم السبت، مواجهة آسيوية خالصة، تجمع بين الجزيرة الإماراتي صاحب الأرض والجمهور وضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني “بطل آسيا”، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الإمارات، وتستمر حتي 16 ديسمبر الجاري.

وسيتقابل الفائز من تلك المواجهة التى ستقام فى السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة زايد الرياضية، بمدينة أبو ظبى، مع ريال مدريد الإسباني “حامل اللقب”، يوم الأربعاء المقبل، علي أن يلعب الخاسر مع المهزوم من مواجهة باتشوكا المكسيكي مع الوداد البيضاوي المغربي.

وتأهل الجزيرة لهذا الدور بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بهدف دون مقابل، في المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الأربعاء الماضى، بينما تأهل أوراوا مباشرة لهذا الدور، بعدما توج بطلاً لدوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي.

وتعود آخر مرة تنافس خلالها فريقان آسيويان من أجل مركز في المربع الذهبي إلى نسخة 2010، حيث استقبل فريق الوحدة، نظيره سيونجنام الكوري الجنوبي بذات الملعب، وخسر الوحدة وقتها 1-4.

ويدين الجزيرة بطل الدوري الإماراتي الموسم الماضي، بفضل في الوصول لمباراة اليوم، إلى حارس مرماه علي خصيف، والذي لعب دوراً محورياً، في حماية مرماه، وسيكون عليه تكرار الأمر في مواجهة اليوم

ويدرك الجزيرة صعوبة مهمته في المواجهة الآسيوية الخالصة أمام الفريق الياباني، الذي ضمن تواجده في العرس العالمي بفوزه على الهلال السعودي في الدوري النهائي لمسابقة دوري أبطال اسيا، ويعول الجزيرة على نجومه علي مبخوت والمغربي مبارك بوصوفة والبرازيلي رومارينيو صاحب هدف الفوز على أوكلاند سيتي، بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة.

ويسعى الفريق الإماراتى، للإستفادة من النتائج المخيبة لمنافسه في الدوري المحلي، حيث لم يحقق سوى فوزين في مبارياته العشر الأخيرة، ويعد الجزيرة هو ثالث فريق إماراتي بعد الأهلي والوحدة يشارك في البطولة التي سبق للإمارات أستضافتها عامي 2009 و2010، وهي ستنظم أيضا نسخة 2018.

وفي المقابل، يملك الفريق الياباني، خط هجوم قوي للغاية، وسجل 30 هدفاً طوال مشواره في دوري أبطال آسيا وصولاً إلى اللقب، ولم يسبق لأي فريق آسيوي أن سجل أكثر من هذا العدد من الأهداف، ويعتبر شانغهاي الصيني، هو الأقرب في التسجيل للفريق الياباني برصيد 26 هدفاً.

ورغم أن أوراوا تألق آسيوياً، إلا أنه يعاني كثيراً على المستوى المحلي، ولم يحقّق سوى انتصارين خلال مبارياته العشر الأخيرة، قبل انتهاء الموسم في الدوري الياباني نهاية الأسبوع الماضي، وحل سابعاً في الترتيب.

وتعود آخر مرة تنافس خلالها فريقان آسيويان من أجل مركز في المربع الذهبي إلى نسخة 2010، حيث استقبل فريق الوحدة نظيره سيونجنام إلهوا تشونما الكوري بذات الملعب. غير أن تلك المواجهة لم تكن في صالح أصحاب الأرض، حيث تلقوا الهزيمة بنتيجة 4-1.

لم يسبق لأي فريق آسيوي أن سجل أكثر من 30 هدف، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا هذا العام، حيث يتجاوز أقرب المنافسين في الترتيب، شانجهاي سيبج، بأربعة أهداف. ولعبت الأهداف التسعة التي سجلها رافائيل سيلفا دوراً كبيرا في تتويج أوراوا، وكان نفس اللاعب قد سجل هدفين من أهدافه التسعة في ذهاب وإياب النهائي القاري.