مواجهات قوية في نصف نهائي أفريقيا للطائرة

ينطلق اليوم الثلاثاء، الدور قبل النهائي من منافسات بطولة إفريقيا للطائرة “سيدات”، والتي ينظمها النادي الأهلي حتى 16 مارس الحالي، ويقام فى الرابعة عصرا، لقاء السجون الكيني وقرطاج التونسي.

ويلتقى في الثامنة مساء، الأهلي مع الأنابيب الكيني، ويقام اللقاءان على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، على أن يتقابل الفائز من المواجهتين، في نهائي بطولة إفريقيا مساء بعد غدٍ الخميس،