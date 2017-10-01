مواجهات بين محتجين والشرطة في كتالونيا تسفر عن إصابات

بي بي سيقال مسؤولون في كتالونيا، إن 337 شخصًا على الأقل أصيبوا في اشتباكات، بينما تحاول الشرطة منع التصويت في الاستفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا.وتعهدت الحكومة الإسبانية بوقف الاستفتاء الذي أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم قانونيته.وفي برشلونة، عاصمة الإقليم، استخدمت الشرطة الهراوات وأط

بي بي سي

قال مسؤولون في كتالونيا، إن 337 شخصًا على الأقل أصيبوا في اشتباكات، بينما تحاول الشرطة منع التصويت في الاستفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا.

وتعهدت الحكومة الإسبانية بوقف الاستفتاء الذي أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم قانونيته.

وفي برشلونة، عاصمة الإقليم، استخدمت الشرطة الهراوات وأطلقت الرصاص المطاطي، على مظاهرات مؤيدة للاستفتاء.

وأكدت الحكومة الإقليمية في كتالونيا ووزارة الصحة في الإقليم عدد المصابين، وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، إن 11 شرطيًا أصيبوا.

وكان الناخبون بدأوا الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا وسط حالة من الفوضى.

ومنعت قوات الشرطة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وصادرت أوراق وصناديق الاقتراع في مراكز التصويت.

وندد رئيس حكومة إقليم كتالونيا، كارليس بويجديمونت، بإجراءات الشرطة الاتحادية ضد الناخبين.

وقال في تصريحات للصحفيين: “الاستخدام غير المبرر للعنف..من جانب الدولة الإسبانية لن يضعف إرادة شعب كتالونيا”.

من جهته أصدر نادي برشلونة بيانًا يدين فيه الاعتداءات على المواطنين، وقال إن مباراة لاس بالماس ستقام في موعدها لكن دون جمهور، بعد رفض الاتحاد الإسباني تأجيل المباراة تحت طائلة خصم 3 نقاط.