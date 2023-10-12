«مهند» التركي يظهر مع زوجته للمرة الأولى في إعلان تلفزيوني

أعلنت شركة حياة الرائدة عالميًا في مجال المنتجات سريعة الاستهلاك ومقرها تركيا عن اختيارها للممثل التركي كيفانش تاتليتوج الشهير بـ”مهند”، سفيرًا جديدًا للعلامة التجارية لمولفيكس.

يشارك كيفانش زوجته، مصممة الأزياء التركية باشاك تاتليتوج، في إعلان تلفزيوني عالمي معاً كعائلة للمرة الأولي والذي من المقرر عرضه في ثماني دول، من ضمنهم مصر وتركيا.

وقد اكتسب الممثل التركي، كيفانش تاتليتوج، شهرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط من خلال ظهوره لأول مرة بشخصية “مهند” في مسلسل “نور” التركي الشهير في عام 2005، ثم في مسلسل “العشق الممنوع” في عام 2008، حيث اشتهر بوسامته وبات يعرف باسم “مهند” في عدة بلدان عربية. وقد استقبل كيفانش مولوده الأول مع زوجته باشاك تاتليتوغ في العام الماضي.