مهندس معماري: تحقيق التنمية المستدامة مسئولية مشتركة بين الحكومة والمطور والمسوق

أكد فهد أبو العزم، مهندس معماري، وجود مسئولية مشتركة بين الحكومة والمطور العقاري والمسوق لتحقيق التنمية المستدامة خاصة في المشروعات العقارية.

وأضاف على هامش المائده المستديرة التي جاءت تحت عنوان “التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه في العمارة الحديثة”، أن دور الحكومة يشمل استخراج التصاريح وتسهيل الإجراءات، فضلا عن تنظيم القطاع.

المطور العقاري يمتلك الاستراتيجيات والخطط الأزمة

وأشار إلى أن المطور العقاري يمتلك الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ المشروع بأسلوب الاستدامة، بالإضافة إلى الإمكانيات المادية الأزمة، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من المسئولية يقع على عاتق المطور. جانب من المؤتمر

المجتمع يفتقر إلى الإلمام بأهمية المشروعات المستدامة

وتابع أن المجتمع يفتقر إلى الإلمام بأهمية المشروعات بأساليب التنمية المستدامة، مشيرا إلى ضرورة إلى الاهتمام والحفاظ على موارد الدلالة وترشيد استهلاكها حفاظا على حق الأجيال القادمة بها.

وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان مستقبل الطاقة المستدامة في المشروعات العقارية في ظل تغير أسعار الألواح الشمسية، وكيف توازن الشركات العقارية والمصممين بين تحقيق فكر الاستدامة في المشروعات دون إضافة أعباء مالية كبيرة على الميزانية.