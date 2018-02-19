مهندسون فى حب مصر تعلن عن برنامجها الانتخابي لنقابة المهندسين

سلوى عثمان أعلنت قائمة "مهندسون فى حب مصر" عن ملامح برنامجها لخوض انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الشرقية، والذي تضمن إعداد برامج تدريب لشباب الخريجين من كليات الهندسة بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة فى التدريب والتنمية البشرية بهدف تأهيل المهندسين لاحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية.

سلوى عثمان



أعلنت قائمة “مهندسون فى حب مصر” عن ملامح برنامجها لخوض انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الشرقية، والذي تضمن إعداد برامج تدريب لشباب الخريجين من كليات الهندسة بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة فى التدريب والتنمية البشرية بهدف تأهيل المهندسين لاحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية.

وأكدت “القائمة” التى تخوض الانتخابات تحت شعار “معاً للإصلاح”، أن برنامجها لخوض الانتخابات يتضمن العمل على زيادة المعاشات، لتصل إلى ألف جنيه، من خلال تفعيل ما ورد فى قانون النقابة فيما يخص تنمية مواردها، وكذلك يتضمن البرنامج تفعيل تطبيق كادر المهندسين من خلال الجهات التشريعية، لا سيما أن المُشرع نص على أن الحد الأدنى لراتب المهندس عند تخرجه 3 الآف جنيه.

وتضم “مهندسون فى حب مصر” فى عضويتها كلا من محمد سعيد دسوقي على منصب النقيب، جمال جودة، أيمن رمضان الحاروني، السيد حسن عبد الواحد، سامح فوزي، عبد الله مهدي، محمد كمال الدين، وميلاد سامي نصر.

وقال المهندس محمد سعيد دسوقي، إن النقابات الفرعية بالمحافظات هي أساس العمل النقابي داخل نقابة المهندسين، مشيراً إلى أن برنامجه يستهدف تفعيل منظومة النقابة الإلكترونية لتسهيل عملية الربط بين جموع المهندسين والنقابة الفرعية وكذلك النقابة العامة.

ومن المقرر أن تُقام إنتخابات النقابات الفرعية لنقابة المهندسين بالمحافظات يوم الجمعة المقبل 23 فبراير الجاري، على أن تُقام إنتخابات النقابة العامة يوم 2 مارس المُقبل.