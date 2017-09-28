مهنا: المؤسسات الأمريكية تشيد بخطوات الإصلاح بمصر

قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المؤسسات والشركات الأمريكية، من بينهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يشيدون بخطوات الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر، ولأول مرة لم يتردد فيها أى شائعات تتعلق بتورط الإدارة العليا في الفساد.

جاء ذلك خلال ندوة الإعلان عن نتائج تقرير التنافسية العالمي لعام 2017 /2018، الذي تحسن فيه ترتيب مصر من المركز الـ 115 للمركز الـ 100، اليوم الخميس.