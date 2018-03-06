مهمة صعبة للريال فى حديقة الأمراء.. وليفربول فى نزهة

على المصرىيتطلع باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى مخالفة كل التوقعات، ويحلم بمفاجأة قلب الموازين، أمام ريال مدريد الإسباني "حامل اللقب"، رغم غياب النجم البرازيلي نيمار عن صفوف الفريق الفرنسي، حينما يلتقى الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، بعد أن فاز الفريق الملكى على ملعبه ذهابا 3-1.ويستضيف ليفربول

على المصرى

يتطلع باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى مخالفة كل التوقعات، ويحلم بمفاجأة قلب الموازين، أمام ريال مدريد الإسباني “حامل اللقب”، رغم غياب النجم البرازيلي نيمار عن صفوف الفريق الفرنسي، حينما يلتقى الفريقين على ملعب “حديقة الأمراء”، بعد أن فاز الفريق الملكى على ملعبه ذهابا 3-1.

ويستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره بورتو البرتغالي، علمًا بأن الريدز قد تغلب على التنين البرتغالى في عقر داره على ملعب “الدراجاو”، بخماسية نظيفة ذهابًا، ضمنت لفريق المدير الفنى الألمانى يورجن كلوب، منطقياً العبور إلى ربع النهائي، للمرة الأولى منذ 11 عامًا.



سان جرمان يستقبل ريال ويحلم بتكرار سيناريو 1993

يدخل باريس سان جيرمان المباراة دون نجمه البرازيلي نيمار، ضد ضيفه ريال مدريد، آملاً في تكرار سيناريو 1993، وقلب الطاولة على النادي الملكي، بعدما استهل لقاء الذهاب على أرض المتوج باللقب في الموسمين الماضيين، بالتقدم بهدف لأدريان رابيو، عاد سان جيرمان إلى باريس متخلفاً 1-3، بهدفين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عزز رقمه القياسي في المسابقة القارية بـ101 هدفًا، وآخر من البرازيلي مارسيلو.

ويدخل نادي العاصمة الفرنسية الباحث عن أول ألقابه في المسابقة القارية الأم، لقاء اليوم بوضع مشابه تماماً للمواجهة الأولى التي جمعته بريال عام 1993، حين خسر أمامه 1-3 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في مدريد، وقلب الطاولة إياباً واكتسحه 4-1.

وتغير الكثير بالنسبة للنادي الباريسي منذ مباراة الذهاب هذا الموسم، إذ فقد نيمار الذي خضع لعملية جراحية السبت الماضى، لمعالجة كسر في القدم، تعرض له أمام مارسيليا في الدوري الفرنسى يوم 25 فبراير الماضى، وسيبتعد لفترة قد تمتد ثلاثة أشهر.

وفي غياب أغلى لاعب في العالم، أظهر سان جيرمان قدرته على مواصلة هيمنته المحلية بتجديد فوزه على مارسيليا بالنتيجة ذاتها “3-0” في ربع نهائي الكأس، وعلى تروا 2-صفر، السبت الماضى في الدوري، ويعود الفضل بذلك إلى الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراتين.

ويأمل دي ماريا في الاستفادة من غياب نيمار لتأكيد أحقيته بأن يكون ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب أوناي إيمري.

وترتدي مواجهة ريال أهمية خاصة للأرجنتيني “30 عاماً” الذي دافع عن ألوان ريال من 2010 حتى 2014 وتوج معه بألقاب عدة أبرزها دوري الأبطال، قبل أن يتخلى النادي الملكي عنه في 2016 بعد أشهر من ضم الجناح الويلزي جاريث بايل.

ويعول الإسبانى أوناي إيمري، على الهداف الأوروجوياني إدينسون كافاني، والأرجنتيني خافيير باستوري، والإيطالي ماركو فيراتي والبرازيلي ماركينيوس، وخصوصاً الشاب كيليان مبابي، الذي لم يكمل مباراة مارسيليا في الكأس بسبب إصابة، وهو نفس الوضع لكافاني، الذى أنهى مباراة الأربعاء وهو يشعر بآلام، ولكنه سيكونا حاضرين فى مواجهة اليوم.



وفى المقابل، إذا كانت مباراة اليوم، مهمة لطموحات سان جرمان لفرض نفسه بين كبار القارة، بعدما واصل هيمنته التامة على الساحة المحلية، فإن مسابقة دوري الأبطال ترتدي أهمية مضاعفة لريال مدريد، لأنها أمله الوحيد بإحراز لقب هذا الموسم، حيث فقد الفريق الملكى، فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري الإسبانى، بتخلفه بفارق 15 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر، كما خرج من كأس ملك إسبانيا.

أرقام مهمة قبل المواجهة

– 33 % فقط من الفرق التي خسرت 3-1 خارج أرضها في ذهاب لقاء إقصائي في دوري الأبطال، تأهلت إلى الدور التالي متضمنة 3 من آخر 4 فرق فعلت ذلك.

– أقصى باريس ريال مدريد في لقاءين اقصائيين ماضين “كأس الاتحاد الأوروبي 1992/1993 وكأس أبطال الكأس 1993/1994″، كلاهما في ربع النهائي.

– لم يخسر ريال مدريد في 3 مباريات ماضية لعبها أمام باريس في دوري الأبطال فاز فى 2 وتعادل مباراة.

-خسر باريس مرة واحدة فقط في آخر 46 مباراة لعبها على أرضه في المنافسات الأوروبية فاز فى 30 وتعادل 15.

– ريال مدريد آخر فريق منع باريس من التسجيل في حديقة الأمراء في المنافسات الأوروبية “0-0 في أكتوبر 2015”.

– فاز باريس بفارق هدفين على الأقل في اثنين فقط من 11 مباراة إقصائية سابقة لعبها في حديثة الأمراء في دوري الأبطال.

– تحت قيادة زيدان، فاز ريال مدريد 11 مرة في 15 مباراة إقصائية لعبها في دوري الأبطال حيث تعادل 2 وخسر 2، حاصداً اللقب مرتين.

– وصل ريال مدريد إلى نصف النهائي في كل من آخر 7 مشاركات له في دوري الأبطال وهى سلسلة قياسية في تاريخ المنافسة.

– سجل كريستيانو رونالدو 21 هدفاً في آخر 12 مباراة لعبها في دوري الأبطال متضمنة جميع مبارياته هذا الموسم.

– لم يتجاوز أوناي إيمري دور الـ16 في 5 مشاركات ماضية له كمدرب في دوري الأبطال.

بورتو وليفربول

وعلى ملعب “أنفيلد”، يدخل ليفربول مباراته مع ضيفه بورتو، بعدما ضمن منطقيا التأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009، وذلك بعدما ألحق بمنافسه أقسى هزيمة أوروبية له على أرضه باكتساحه ذهابًا 5-صفر، ويخوض الريدز اللقاء قبل مواجهة صعبة ومصيرية السبت المقبل، خارج قواعده ضد مانشستر يونايتد، الذي يتصارع معه على وصافة الدوري الإنجليزى، خلف مانشستر سيتي الذي ضمن اللقب إلى حد كبير.

وعلى رغم خسارته صانع ألعابه البرازيلي فيليبي كوتينيو المنتقل لبرشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، يقدم فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، أداء مميزا في الآونة الأخيرة، وخرج منتصرا من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الممتاز.

ورغم نتيجة الذهاب، طالب كلوب لاعبيه السبت الماضى، بعد الفوز على نيوكاسل 2-صفر، بالتركيز، حيث فاز بورتو بجميع مبارياته في الدوري البرتغالى، منذ نهاية لقاء الذهاب، ويتصدر الدورى البرتغالى الآن بفارق 5 نقاط، عن أقرب منافسيه.

أرقام وإحصائيات اللقاء

– لم يتأهل أي فريق إلى الدور التالي بعد خسارته 0-5 على أرضه في ذهاب لقاء إقصائي في دوري الأبطال.

– لم يخسر ليفربول أمام بورتو في جميع المنافسات (ف 3 ت 2).

– ليفربول أحد 3 فرق لم تخسر في مرحلة مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم – مع برشلونة وتوتنهام.

– لم يخسر ليفربول بفارق أكثر من هدفين على ملعب آنفيلد في مباراة اقصائية في دوري الأبطال.

– سجل ليفربول أهدافاً أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم في دوري الأبطال (28) متضمة 25 في آخر 5 مباريات.

– خسر بورتو في آخر 4 مباريات اقصائية لعبها في دوري الأبطال (سجل 1 تلقى 14).

– فوز ليفربول 5-0 في ضيافة بورتو في مباراة الذهاب كان أكبر فوز لفريق إنكليزي خارج أرضه في مباراة اقصائية في دوري الأبطال.

•لم يفز بورتو في ضيافة فريق إنكليزي في دوري الأبطال (ت 2 خ 10).

•صنع جيمس ميلنر 6 أهداف هذا الموسم في دوري الأبطال – أكثر من أي لاعب آخر.

•سجل ساديو ماني 6 أهداف في آخر 3 مباريات لعبها في دوري الأبطال متضمنة ثلاثية في لقاء الذهاب أمام بورتو.