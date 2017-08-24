مهمة سهلة لصلاح مع ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية

علي المصرييستهل مانشستر يونايتد، حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على أرضه، ضد بورتون ألبيون "درجة أولى"، بحسب القرعة التي سحبت الخميس في العاصمة الصينية بكين.وأقيمت قرعة الدور الثالث الذي تبدأ فيه الأندية المشاركة في المسابقتين القاريتين مشوارها فيه، في بك

علي المصري

يستهل مانشستر يونايتد، حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على أرضه، ضد بورتون ألبيون “درجة أولى”، بحسب القرعة التي سحبت الخميس في العاصمة الصينية بكين.

وأقيمت قرعة الدور الثالث الذي تبدأ فيه الأندية المشاركة في المسابقتين القاريتين مشوارها فيه، في بكين بهدف تعزيز شعبية الكرة الإنجليزية في القارة الآسيوية، لاسيما هذه المسابقة التي أصبحت لها شركة راعية جديدة وهي “كاراباو” التايلاندية لمشروب الطاقة التي وقعت عقداً مع رابطة الدوري لثلاثة أعوام.

ومن المتوقع ألا يواجه يونايتد صعوبة في تخطي عقبة منافس خسر في ثلاث من مبارياته الأربع الأولى في دوري الدرجة الأولى، لاسيما في ظل المستوى الذي ظهر به فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مستهل الدوري الممتاز، حيث فاز في أول مباراتين بنتيجة واحدة 4-صفر، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 1907-1908.

وستكون المواجهة الأبرز في الدور الثالث بين ليفربول وليستر سيتي بطل الدوري في الموسم قبل الماضي على ملعب الأخير، فيما يحل جار يونايتد مانشستر سيتي ضيفاً على وست بروميتش ألبيون، على أن يتواجه تشيلسي بطل الدوري مع نوتنجهام فورست “درجة أولى”، وأرسنال بطل الكأس مع دونكاستر روفرز -درجة ثانية.

أما في المواجهتين الأخيرتين بين أندية الدوري الممتاز، فيلتقي بورنموث مع برايتون في دربي الساحل الجنوبي، على أن يتواجه كريستال بالاس مع الوافد الجديد إلى دوري الكبار هادرسفيلد تاون في إعادة للقاء الذي جمعهما في المرحلة الأولى من الدوري عندما فاجأ الأخير منافسه اللندني واكتسحه بثلاثية نظيفة.

ولم يكن الجمهور الإنجليزي راضياً على إقامة القرعة في الصين، لاسيما أن موعدها كان في الساعة 11.15 صباحاً بالتوقيت المحلي، أي 4.15 فجراً بتوقيت بريطانيا، ما يعني أنهم كانوا مضطرين للاستيقاظ باكراً جداً من أجل معرفة مصير أنديتهم في الدور الثالث الذي يبدأ في 18 سبتمبر.

والأسوأ من ذلك، أنه حصل تأخر في إجراء القرعة لمدة 20 دقيقة واستغرقت العملية 40 دقيقة، ولم تكن حتى منقولة على شاشات التلفزيون، ما اضطر الجمهور إلى متابعتها عبر موقع تويتر.

وسبق أن أجريت قرعة الدور الأول في بانكوك وتسببت بجدل أيضاً بعد أخطاء في توزيع بعض المباريات، ما دفع رابطة الدوري إلى الاعتذار، واعتبرت صحيفة “ديلي تلجراف” أن إقامة قرعة الدور الثالث في العاصمة الصينية تشكل “مؤشراً على عدم احترام تام لمشجعي كرة القدم”.



وفيما يلي نتائج قرعة الدور الثالث كاملة:

بورنموث – برايتون أند هوف ألبيون.

أرسنال – دونكاستر روفرز “درجة ثانية”.

أستون فيلا “درجة أولى” – ميدلزبره “درجة أولى”.

برنتفورد “درجة أولى” – نوريتش سيتي “درجة أولى”.

بريستول سيتي “درجة أولى” – ستوك سيتي.

بيرنلي – ليدز يونايتد “درجة أولى”.

تشيلسي – نوتنجهام فورست “درجة أولى”.

كريستال بالاس – هادرسفيلد تاون.

إيفرتون – سندرلاند “درجة أولى”.

ليستر سيتي – ليفربول.

مانشستر يونايتد – بورتون ألبيون “درجة أولى”.

ريدينج “درجة أولى” _ سوانزي سيتي.

توتنهام هوتسبر – بارنسلي “درجة أولى” أو دربي كاونتي “أولى”.

وست بروميتش ألبيون – مانشستر سيتي.

وست هام يونايتد – بولتون واندررز “درجة أولي”.

وولفرهامبتون واندررز “درجة أولى” – بريستول روفرز ” درجة ثانية”.