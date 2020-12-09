مهمة القرن.. شركات الطيران العالمية تستعد لنقل ملايين جرعات لقاح كورونا (جراف)

تستعد شركات الطيران فى جميع دول العالم، بما فيها شركة مصر للطيران، لبدء مهمة استثنائية لإنقاذ البشرية من جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، والذى اجتاحت جميع دول العالم بداية من العام الحالى، وتعدّ المهمة معقدة بسبب الخسائر التى يعانها قطاع الطيران العالمي مع تراجع الطلب على السفر، بالإضافة إلى اتجاه الشركات لتقليص عدد الموظفين والطائرات بسبب الجائحة، ومستويات التبريد المطلوبة للحفاظ على صلاحية الأمصال، والتى تصل إلى «-70» درجة مئوية، ومع تراجع الطلب على السفر ستكون الطائرات القوة المحرِّكة للقضاء على الفيروس من خلال نقل مليارات الجرعات حول العالم.

شركات الطيران تخزّن ثلث أسطولها بسبب الركود

قالت وكالة بلومبرج إن ثلث الأسطول العالمي من الطائرات لجأت الشركات إلى تخزينه بسبب ما أصاب حركة الطيران مع تفشي فيروس كورونا.

وتوقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» تراجع إيرادات شركات الطيران فى العالم بنهاية 2020 بنسبة تتعدى 61%.

وقال ألكسندر دو جونياك، كبير المديرين التنفيذيين في «إياتا»، إن شركات الطيران ستقوم بأضخم عمل لوجستي على الإطلاق، علاوة عن أنه الأكثر تعقيدًا عن أى عملية تم القيام بها سابقًا.

وتشير «إياتا» إلى وجود حاجة لإجراء ما يقرب من 8000 شحنة على طائرة شحن من طراز بوينج 747 لتزويد كل دول العالم بلقاجات كورونا.

وأضافت «إياتا» أن هذا سيتطلب حوالي عامين لتزويد 14 مليار جرعة، بمعدل جرعتين لكل رجل وامرأة وطفل على الأرض.

شركات الطيران تمتلك 2000 طائرة شحن

ذكرت وكالة بلومبرج أن عدد طائرات الشحن حول العالم يقدر بـ2000 طائرة، وهى تتولى نقل حوالي نصف البضائع المنقولة جوًا.

وأشارت إلى أن شركات الطيران عادة ما تلجأ إلى طائرات الركاب العادية لنقل باقي البضائع، والسلع، والخدمات عن طريق الطيران.

ويقدر إجمالى عدد الطائرات العادية المخصصة لنقل الركاب بـ22 ألف طائرة حول العالم.

وكشفت بلومبرج قيام شركات الطيران بتحويل 2500 طائرة ركاب إلى طائرات نقل وشحن مع تراجع الطلب على السفر.

2.66 مليار جرعة لقاح كورونا مطلوب نقلها

مع بدء ظهور لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، بلغ إجمالى عدد اللقاحات التى طلبتها 8 دول حول العالم 2.66 مليار جرعة.

وشملت الدول كلًّا من الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، واليابان، والبرازيل، بريطانيا، وكندا، وأستراليا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وركزت طلبات الدول على أمطال ولقاحات شركات أسترازينيكا، وموديرنا، وفايزر– بايونتيك.

مصر للطيران تخصص 5 طائرات لنقل لقاحات فيروس كورونا

قال الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، إن الشركة خصصت 5 طائرات شحن لنقل لقاحات كورونا إلى مصر.

وتقسم الطائرات الخمسة إلى 3 طائرات من طراز إيرباص 330، وطائراتي بوينج 777.

شركة مصر للطيران

وأشار زكريا، فى تصريحات صحفية سابقة، إلى أنه ستتم الاستعانة بثلج جاف داخل الطائرات لنقل الأمصال عند مستوى درجة حرارة منخفضة.

وأبدى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران إمكانية تشغيل الأسطول فى نقل الأمصال لدول أخرى لكن الأولوية لمصر.