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مهلة 6 أشهر لمالكي الأراضى الخدمية بمدن الجيل الرابع والصعيد لسداد كامل الثمن دون أعباء

تبدأ من تاريخ إخطارهم
شريف عمر 7:08 م, الجمعة, 11 سبتمبر 20 7:08 م, الجمعة, 11 سبتمبر 20

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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراضٍ خدمية بمعرفة الهيئة بمدن الجيل الرابع ومدن الصعيد.

قال وزير الإسكان إن التأجيل سيكون لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الارض، أو قيام الشركة بسداد (الدفعة المقدمة أو جدية حجز قطعة الأرض) أيهما لاحق، وذلك لسداد كامل ثمن قطعة الأرض شاملًا (1% مصاريف إدارية، 0.5% مجلس أمناء)، وأية رسوم أخرى قد تكون مقررة، بذات السعر النقدى دون أعباء.

وأوضح وزير الإسكان، أن هذه المهلة تأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية مدن الجيل الرابع، خاصة المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.

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بقلم شريف عمر

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