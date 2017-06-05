مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع التوكيلات الملاحية

قررت وزارة النقل منح شركات التوكيلات الملاحية التى انتهت فترة تراخيصها مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع مع شروط القرار 800 لعام 2016 الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى.

جاء ذلك فى خطاب رسمى أرسله قطاع النقل البحرى للشركات وحصلت «المال» على نسخة منه.

وكان وزير النقل، هشام عرفات، أبلغ شركات التوكيلات الملاحية شفويًا خلال اجتماعه بهم مؤخرًا بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس، بمنحهم مهلة 3 أشهر لحين توفيق أوضاعها.

وعلمت «المال» أن قطاع النقل البحرى، التابع لوزارة النقل، بدأ المراجعة السنوية للتأكد من استمرارية صلاحية تراخيص الوكالة الملاحية طبقا لأحكام القرار الوزارى رقم 800 لعام 2016.

يذكر أن القرار 800 نص فى شروط نشاط الوكالة الملاحية، ألا تقل حصة الشريك المصرى فى رأس المال عن %51، وأن تصل قيمة المبلغ الذى يؤديه التوكيل لإصدار وتجديد الترخيص إلى 50 ألف جنيه، بعد أن كانت 5 آلاف جنيه بزيادة %1000، وهو ما اعترضت عليه غرف الملاحة بشدة.

وتقوم شركات التوكيلات الملاحية، المرخص لها من قطاع النقل البحرى، بعدد من المهام، أهمها الأعمال التى تتطلبها السفينة والطاقم نيابة عن المالك أو المشغل فترة وجودها بالميناء، أو عبورها قناة السويس، ودفع الرسوم، والأجور، والتكلفة المستحقة للجهات السيادية، وباق الجهات الأخرى، وتحصيل النوالين المستحقة للمالك، أو المشغل، والاشتراك فى التفاوض فى عمليات بيع وشراء السفينة، كما يجوز للوكيل الملاحى نقل الشحنات نيابة عن الشاحنين.