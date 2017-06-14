مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات أملاك الدولة بالجيزة

بدور إبراهيمكلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة مديريات الزراعة والرى والاوقاف بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع كل نواتج إزالة التعديات التى تمت على أراضي أملاك الدولة التابعة لهم والانتهاء من كل الأعمال خلال 48 ساعة.وطالب المحافظ بإعداد تقرير مفصل بما تم تنفيذه من قرارات إزا



بدور إبراهيم

كلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة مديريات الزراعة والرى والاوقاف بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع كل نواتج إزالة التعديات التى تمت على أراضي أملاك الدولة التابعة لهم والانتهاء من كل الأعمال خلال 48 ساعة.

وطالب المحافظ بإعداد تقرير مفصل بما تم تنفيذه من قرارات إزالة خلال الفترة الزمنية من 16 مايو وحتى الآن، بالإضافة إلى حصر الحالات التى لم يصدر لها قرارات إزالة حتى الآن، ولم يتم إزالتها، لاتخاذ اللازم حيالها.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور كل القيادات التنفيذية للمحافظة ومديري المديريات الخدمية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الدائم بين الجميع لسرعة الانتهاء من رفع كل مخلفات الهدم والإزالات وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي التى تم استردادها.

وأضاف أن هناك متابعة دورية للأراضي المستردة لضمان عدم التعدى عليها، لافتا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات الامنية تمكنت من استرداد أكثر من 83 ألف فدان خلال حملات إزالة التعديات التى تمت.