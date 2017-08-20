مهلة من الجمارك لتوفيق أوضاع المستخلصين

بناء على قرار صدر مؤخرا لتجديد التراخيصالسيد فؤادأوقفت مصلحة الجمارك العمل بالقرار 4 لسنة 2017، الخاص بقيام المستخلصين الجمركين المعتمدين دون غيرهم بإجراءات الإفراج، تنفيذا للمادة 115 من قانون الجمارك.وصدر القرار بعد انتشار ظاهرة قيام مساعدى المستخلصين بإنهاء الإجراءت، فى حين يكتفى المستخلص ب

بناء على قرار صدر مؤخرا لتجديد التراخيص





السيد فؤاد

أوقفت مصلحة الجمارك العمل بالقرار 4 لسنة 2017، الخاص بقيام المستخلصين الجمركين المعتمدين دون غيرهم بإجراءات الإفراج، تنفيذا للمادة 115 من قانون الجمارك.

وصدر القرار بعد انتشار ظاهرة قيام مساعدى المستخلصين بإنهاء الإجراءت، فى حين يكتفى المستخلص بوضع اسمه على البيان الجمركى، دون القيام بأى أعمال فعلية.

وقالت مصادر إن المصلحة جمدت القرار لعدة أيام، كمهلة أمام مساعدى المستخلصين، ومعاونيهم الذين لا يحملون الرخص الصفراء، لتوفيق أوضاعهم. ومن المفترض أن يقوم المستخلصن المرخص لهم، بالسداد، والوزن، والمعانية، والإفراج.

وأشارت نقابة مستخلصى الجمارك، إلى أن الوضع الحالى، والقائم منذ سنوات طويلة، أتاح لمساعدى المستخلصين المرخص لهم وغيرهم، بالتواجد بمناطق الكشف والمعاينة، وهو ما يستدعى التقنين نظرا لحاجة مكاتب التخليص إليهم، لكن الإدارات المختصة بمنح التراخيص أوقفت منذ فترة طويلة استخراج تراخيص جديدة. وتقترح نقابة المستخلصين بالإسكندرية، برئاسة مدحت حبيش، عدة نقاط لحل الأزمة، تتضمن قيام المكاتب بتقديم قوائم بأسماء المستخلصين التابعين لها ومساعديهم، لاعتمادهم بالدائرة المختصة، وتسجيل تلك الأسماء بالحاسب الألى للمصلحة.

كما طالبت النقابة باعتماد المصلحة أختام المكاتب التى لديها مستخلصين مسجلين على الحاسب الألى، على أن تختم كل شهادة جمركية بخاتم المكتب المعتمد.

واقترحت النقابة أيضا عمل دورة خاصة للمساعدين من حملة المؤهلات المتوسطة، والذين يمتلكون خبرات تتجاوز خمس سنوات، وذلك قبل الحصول على الرخصة التى تسمح لهم بالتواجد بمناطق الكشف والمعاينة، على أن تستمر تلك الدورات لفترة انتقالية أقصاها سنتين، مع عمل دورات أخرى لحملة المؤهلات العليا، وذلك بغرض توفير عمالة كافية لتحسين سير العمل بالقطاع.

وفى مذكرة رفعتها نقابة مستخلصى الإسكندرية لمصلحة الجمارك، أكدت النقابة أنه لا مجال لتطبيق المادة 115 من قانون الجمارك على المستخلصين ومساعديهم الذين لم تجدد رخصهم، مؤكدة أن تلك المادة تختص بالمخالفات الجمركية المتعلقة بسداد الضريبة.

وقال مدحت حبيش، رئيس نقابة مستخلصى الإسكندرية، إن رئيس المصلحة، الدكتور مجدى عبدالعزيز، والعدوى مصطفى، رئيس المنطقة، وعدا بوقف العمل بالقرار 4، لحين البت فى طلبات النقابة.

من ناحيته أشار مجدى توفيق، مستخلص جمركى، إلى أن القانون منح صاحب رخصة التخليص البيضاء، الحق فى إضافة أى عدد من المستخلصين التابعين، بشرط حصولهم على دورة تدريبية.

وتساءل: لماذا تصر نقابة المستخلصين بالإسكندرية على تفعيل البطاقة الصفراء وحدها مرة أخرى، رغم أن مصلحة الجمارك سبق وأن قامت بإلغائها، لتسببها فى اقحام الدخلاء على المهنة ؟ كما شهدت المصلحة عمليات تأجير للرخصة، وهو ما ساهم فى إنعاش مافيا التهريب.

وأضاف أن النقابة لا تساند أعضائها، ولا توفر بديلا فى حالة عدم توافر العمل.

كانت مصلحة الجمارك، قد أصدرت مؤخراً ضوابط جديدة، خاصة بتعامل الأفراد مع الإدارات التابعة لها، لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسالة، ونص القرار الذى صدر برقم 4 لسنة 2017، على عدم التعامل مع أى شخص إلا بعد التحقق من رخصته وسنده فى تمثيل صاحب الشأن، ومراجعة جميع المستندات، وإحالة من يتقاعس عن ذلك للمساءلة القانونية.

ينص القرار أيضا على أنه ستتم مراقبة تنفيذه بمعرفة لجنة جمركية، تتشكل بمعرفة رئيس المنطقة المختص، وتتكون من الأمن الجمركى، والتفتيش العام، ومكافحة التهرب الجمركى بكل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية، على أن ترفع تقاريرها لرؤساء المناطق الجمركية.

وأشار إلى أنه يجب الالتزام بتجديد تراخيص المستخلصين، قبل انتهاء مدتها، حتى لا يسقط قيدها، وتجنبا لتعرض المستخلص لأحكام المادة 115 من قانون الجمارك، وكذا إخطار إدارة شئون المستخلصين بأى تغيير سيطرأ على بيانات المستندات المقدمة، خاصة عنوان مقر مزاولة النشاط.

وأكد البند السادس من القرار أن الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى، هى التى تختص بإصدار التعليمات التنظيمية والفنية والتفسيرية المنظمة للعمل بإدارات خدمة المتعاملين، وشئون المستخلصن، بالمناطق الجمركية الثلاث التابعين لها فنيا، كما تختص بتنفيذ حالات الإيقاف، أو الرفع لأرقام المتعاملين المحالة إليها من الجهات المختصة.

فى سياق متصل أشار أحمد مصطفى أمين، عام نقابات المستخلصين إلى أنه تم عقد لقاء مطول مع الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بحضور مدحت حبش، رئيس نقابة مستخلصى جمارك الإسكندرية، وأحمد شحاتة، رئيس المكتب الفنى لرئيس المصلحة، بهدف تجميد المنشور 4 ، وتحسين بيئة العمل بشكل عام، وفى مينائى الإسكندرية والدخيلة بشكل خاص، وتذليل الصعوبات التى تواجه عمليات التخليص الجمركى، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من قبل نقابة الإسكندرية.

وأوضح أنه تمت مناقشة التطوير القادم للعملية الجمركية، والنافذة الواحدة التى تستهدف المصلحة تطبيقها، ووجوب تدريب وتأهيل المستخلصين أسوة بالموظفين. ولفت إلى أنه تم أيضا مناقشة وجوب قيام المستخلصين بواجبهم فى مواجهة المخالفات، وأعمال التهريب، بالتعاون مع موظفى المصلحة.