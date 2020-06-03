مهلة أسبوعاً للفنادق للتوافق مع شهادة السلامة الصحية

منحت غرفة المنشآت الفندقية مهلة أسبوعا للفنادق التى لم تتقدم بطلبات للتشغيل وتقوم باستقبال نزلاء فى حدود %25 من الطاقة الكلية قبل صدور تعليمات رئيس مجلس الوزراء باعتماد ضوابط الشهادة الصحية، لتوفيق أوضاعها وفقا للاشتراطات الجديدة.

جاء ذلك وفقا لمنشور الغرفة الذى شددت فيه بسرعة قيام تلك الفنادق بالتقدم للغرفة لاستيفاء ما يلزم من إجراءات تمهيدا للتشغيل مع اعتبار ذلك إنذارا، فى حالة ثبوت تشغليها دون حصولها على شهادة السلامة الصحية المعمول بها حاليا.

منشور يطالب بالحصول على موافقة مسبقة من «الصحة»

وفى السياق نفسه، شدد المنشور على ضرورة عدم قيام أى فندق بالتعاقد مع أى شركة سياحة تقوم بجلب عالقين أو عائدين من خارج البلاد إلا بعد حصوله على موافقة مسبقة من وزارة الصحة وحال ثبوت غير ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تصريحات استبدال العزل المنزلى بالفندقى تربك الشركات

وفى المقابل أثارت تصريحات الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه من المتوقع إلغاء الحجر الصحى فى الفنادق خلال الأيام القليلة المقبلة واستبداله بالحجر المنزلى ارتباك شركات السياحة، خاصة أن عدداً منها قام بسداد الحجوزات للفنادق بناء على تعاقدات مع العائدين.

وحتى مثول الجريدة للطبع لم يعلن عن قرار رسمى بوقف الحجر فى الفنادق الذى تم خفض مدته الزمنية من 14 يوما إلى 7 أيام فقط قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت شركات سياحة قد قالت لـ«المال» أمس إن غالبية الفنادق بنطاق وسط البلد والهرم، الحاصلة على شهادة السلامة الصحية وموافقة وزارتى الصحة والسياحة، تم حجزها بالكامل لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، والذين توقفت أعمالهم نتيجة لفيروس كورونا.

وقالت المصادر إن العائدين يمثلون فرصة ذهبية فى الوقت الحالى لإنعاش إشغالات الفنادق، مشيرة إلى توقف حركة الوفود الأجنبية وإحجام المصريين عن السياحة الداخلية فى ظل الظروف الراهنة.

16 منشأة مخصصة للحجر من بينها «سميراميس» و«رمسيس هيلتون» و«سونستا» و«جراند تاور»

وحصلت «المال» على قائمة متداولة بين شركات السياحة تضم 16 فندقا مسموح لها باستقبال العائدين أو العالقين من الخارج فى القاهرة، وتضم سميراميس، ورمسيس هيلتون، وسونستا، وهوليداى إن المعادى، وجراند نايل تاور، ورويال مكسيم كمبنسكى، وشتايجن بيرجر التحرير، وسفير القاهرة، وبيراميدز بارك، وموفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامى، والواحة، وهلنان دريم لاند، بينما تم تخصيص فندقى نوفتيل 6 أكتوبر، وجراند بيراميدز للعزل الصحى.

وأكدت المصادر أن الفنادق التى ستسقبل عائدين من الخارج لن يسمح لها باستقبال سياحة داخلية فى الوقت الحالى.