مهلة أخيرة من التموين للبقالين لسداد 25% من قيمة السلع الموردة مقدما

• الدفع على 8 مرات خلال الشهر الواحد • مصدر حكومي: لن يحصل بقال على كيلو سكر إلا بعد دفع ثمنهكتب ـ محمد مجدي:قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمد مهلة سداد 25% من قيمة السلع التموينية التي يحصل عليها بقالي التموين من شركتي

• الدفع على 8 مرات خلال الشهر الواحد

• مصدر حكومي: لن يحصل بقال على كيلو سكر إلا بعد دفع ثمنه





كتب ـ محمد مجدي:

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمد مهلة سداد 25% من قيمة السلع التموينية التي يحصل عليها بقالي التموين من شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلي يوم 21 ديسمبر الجاري، بعد أن انتهت يوم 14 من الشهر الجاري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، إنه لن يحصل بقال تمويني على كيلو سكر واحد على البطاقات التموينية، إلا بعد دفع ثمنه، وذلك طبقاً للتوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، مشدداً على أن البقال الذي سيقوم بسداد قيمة السلع، سيتسلمها.

وحصلت “المال”، على التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، والصادر بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، والذي بموجبه، يسدد البقال 25% من قيمة السلع التي يحصل عليها بما لا يقل عن 4 آلاف جنيهاً، وإمكانية سداد باقي المبلغ على 8 إستعاضات “مرات”، بدلاً من 4 إستعاضات، مع ملئ إستمارة بالسلع التي يريد الحصول عليها وتقديمه إلي فروع الجملة في يوم 15 من كل شهر.

ومن ثم يستلم البقال التمويني تلك السلع التي حددها وفقاً للإستمارة، يوم 27 من كل شهر وهي تعد حصة الشهر القادم، وأستثني القرار، شهر يونيو من كل عام للجرد السنوي، ويتم الإستلام في يوم 1 يوليو.

كما سيقوم البقال بتحصيل هامش الربح بتحصيل هامش الربح المستحق من صرف السلع التموينية نقداً من المواطنين مباشرة وفقاً لقائمة السلع التموينية وشريط ماكينة الصرف.

** مرونة جديدة





وفي هذا الشأن، أكد سيف النصر عبدالواحد، نقيب بقالين التموين في محافظة الأقصر، لـ”المال”، أنه لن يتم طرد أي بقال تمويني من تلك المنظومة، حيث أن زيادة عدد مرات السداد لتصبح 8 مرات بدلاً من 4، أدي إلي وجود مرونة في التعامل مع البقالين.

ورأي عبدالواحد، أن السبب وراء قيام وزارة التموين بقيام بقالي التموين دفع قيمة السلع نقداً، هو لإحتياج الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للسيولة النقدية، حيث أنها هي المسئولة عن توفير تلك السلع التي يتم طرحها على البطاقات التموينية.

يشار إلي أن عدد البطاقات التموينية يصل إلي 20 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن، يحصل الفرد الواحد المقيد على كل بطاقة نحو 50 جنيهاً كل شهر، يحق له شراء سلع غذائية وغير غذائية من قائمة يصل عددها إلي 60 صنف ونوع ووزن مختلف.



