مهلة أخيرة للفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعى ببورسعيد

- سحب الوحدة السكنية أقل عقوبة للتحايل على المحافظة أمانى العزازى: حذرت محافظة بورسعيد سماسرة وتجار الوحدات السكنية من خربي الذمم ومغتصبي حقوق المستحقين الفعليين للوحدات السكنيه فى بيان رسمى على صفحتها، من استمرار اجراءات التحايل على الدوله وتزوير مستندات استحقاق الوحدا

– سحب الوحدة السكنية أقل عقوبة للتحايل على المحافظة

أمانى العزازى:

حذرت محافظة بورسعيد سماسرة وتجار الوحدات السكنية من خربي الذمم ومغتصبي حقوق المستحقين الفعليين للوحدات السكنيه فى بيان رسمى على صفحتها، من استمرار اجراءات التحايل على الدوله وتزوير مستندات استحقاق الوحدات السكنية.

ولفت أحمد نجم مدير العلاقات العامة بالمحافظة إلى أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد اصدر تعليمات مشدده باتخاذ اجراءات رادعه ضد المخالفين تصل الى حد سحب الوحدات السكنيه الحاصلين عليها دون وجه حق وردها للمحافظه واعادة توزيعها على الفئات المستحقه

وأشار إلى أن الفترة القادمة سيتم التركيز على استعادة حق الدولة واتخاذ إجراءات رادعة فى اطار بسط سيطرة الدوله على اراضيها والتصدى لتجار مقدرات الشعب من الغذاء والكساء والسكن.

وتابع نجم حددت المحافظة الأحد القادم ٢٢ أكتوبر وحتى الخميس ٢٦ أكتوبر فرصة للمواطنين للتقدم إلى المحافظة لتقديم ما يثبت عدم إمتلاك صاحب الوحدة السكنية التى تم تخصيصها أوقام بالحصول عليها اثبات عدم امتلاكه وحدة سكنية أخرى، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده فى حالة عدم التقدم خلال المدة المحددة بإثبات صحة موقفه.

يذكر ان المحافظ اصدر تعليماته للمواطنين الحاصلين على الوحدات السكنيه بالمشروعات الجديده باثبات صحة موقفهم بعد ورود عدة طعون ضد بعض من تخصص لهم وحدات سكنيه جديده بالتنسيق مع صندوق الاسكان الاجتماعى ويبلغ عددهم ٧٣ مواطن من المتقدمين بالمرحله الاولى.

ونجح المحافظ اللواء عادل الغضبان بالتنسيق مع وزارة الاسكان في ضم مشروع المنحه الاماراتية باجمالي 4032 وحدة سكنية الي المرحلة الاولي بجانب ابراج الحاسب الالي باجمالي 3909 وحدة، وقد قام 4500 مواطن من مستحقي المرحلة الاولي بسحب قرعة التخصيص وبلغ عدد من تعاقدوا وتسلموا المفتاح. 2557 حالة، منهم 1100 حالة بالحي الااماراتي سكن منهم بالفعل 500 حالة فقط.

وأكد حصر حديث اجرته المحافظه بتسكين 600 حاله فقط ضمن 1457 وحده سكنية تسلمها اصحابها مما يدل علي عدم حاجتهم لهذه الوحدات ووجود بديل لها.

فيما أكد مدير العلاقات العامة أن عدد المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعي 31 ألف مواطن وبعد استبعاد من لم تنطبق عليهم شرط السن الذي لا يقل عن 21 سنة مثلما نصت كراسة شروط المشروع بلغ 26 ألف و850 مواطنا.

وقال إنه نظرا لانعدام ثقة المواطن في البحث اليدوي تم الغاء هذا الاجراء وقامت المحافظة بتشكيل لجنة لفحص جميع الملفات الكترونيا من خلال قاعدة بيانات دقيقة وتحديد من تنطبق عليهم الشروط بإجمالى 19 ألف مواطن وتم تقسيمهم الى 3 مراحل حسب الاولويات، وارسلت النتائج الى وزارة الاسكان للاسراع في اتمام باقي الاجراءات والتي تختص بها الوزارة، وتم اعلان النتيجة من خلال البوابة الالكترونية والصفحة الرسمية للمحافظة.

وأوضح انه وعقب اعلان النتيجة تقدم مجموعه من المواطنين بالطعن على احقيات زملائهم بدعوى امتلاكهم لوحدات سكنية اخرى.

وأشار نجم إلى أنه وفقا لتعليمات المحافظ قررت المحافظه فتح باب التظلمات لاستيفاء الاوراق المطلوبة للتحقق من ذلك، ويأتي هذا في اطار الشفافية التامة للتعامل مع هذا الملف.