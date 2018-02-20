مهرجان محبى الثقافة الكورية.. الثلاثاء المقبل

هاجر عمران : قال يانج سانجوين مدير المركز الثقافى لكوريا الجنوبية الجديد و المستشار الثقافى لدى السفارة، إن المركز سينظم مهرجان المواهب لمحبى الثقافة الكورية فى مصر الثلاثاء المقبل . وأضاف سانجوين خلال أول لقاء يعقده مع الصحفيين ، منذ قليل أن المهرجان سيتم بمشاركة 12 متسابق بينهم 4 مجموعات فى فئات

هاجر عمران :

قال يانج سانجوين مدير المركز الثقافى لكوريا الجنوبية الجديد و المستشار الثقافى لدى السفارة، إن المركز سينظم مهرجان المواهب لمحبى الثقافة الكورية فى مصر الثلاثاء المقبل .

وأضاف سانجوين خلال أول لقاء يعقده مع الصحفيين ، منذ قليل أن المهرجان سيتم بمشاركة 12 متسابق بينهم 4 مجموعات فى فئات الغناء و الرقص و العزف .

وأشار إلى أن المركز سيستمر فى كونه منارة ثقافية لتعزيز التبادل الثقافى والتعليمى بين البلدين مؤكدا أن برنامج التعاون الثقافى حافل للغاية ويتكون من مجموعة متنوعة منن الفاعليات والأنشطة بالتعاون مع مختلف الهيئات الثقافية المصرية .

ولفت إلى أنه أتى إلى مصر يوم 8 فبراير المقبل

وأشار إلى أنها المرة الأولى التى يتولى فيها منصب مدير لأحد مراكز الثقافة الكورية فى دول أجنبية لأنه عمل فى وقت سابق فى مجلس الوزراء الكورى لمدة طويلة إلا أنه أكد أنه متحمس للغاية ولديه تطلعات لتعزيز التبادل الثقافى