مهرجان «ما بعد الكورونا» يبدأ فعالياته ويشمل أعمال الفنانين في فترة الحظر

"مهرجان ما بعد الكورونا" يتضمن الفن التشكيلي والشعر والقصة القصيرة والموسيقي

يبدأ اليوم “جاليري ضي ” فعالياته فى أتيليه العرب للثقافة والفنون، مهرجانا بعنوان (ما بعد الكورونا)، ويستمر حتى 20 ديسمبر، ويشمل إنتاج الفنانين والأدباء والموسيقيين في فترة الحظر.

ويتضمن الفن التشكيلي، والشعر، والقصة القصيرة، والموسيقى.

المهرجان برعاية الزاهديه للثقافة والإبداع، ويرأس المهرجان الأديب والناقد الكبير الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة المصري الأسبق.

كما تقدم للمشاركة في المهرجان أكثر من ألف متسابق في كافة التخصصات.

واختارت لجان الفرز والتحكيم التي تضم نخبة من الفنانين والنقاد والأدباء حوالى ثلاثمائة متسابق بعد الفرز الأخير في كافة الأعمال المتقدمة في كافة الأفرع، وقد تشكلت لجنة تحكيم الفن التشكيلي، برئاسة الفنان محمد عبلة وضمت في عضويتها الفنانين سمير الدهام وطارق الكومي والدكتور عادل ثروت والدكتور سعيد بدر.

وتتشكل لجنة تحكيم فى مسابقة الشعر من الناقد والشاعر محمد بدوي والشاعر محمد سليمان والشاعر عبد الناصر هلال ، أما لجنة تحكيم القصة القصيرة وقد تكونت اللجنة من أحمد الخميسي والدكتور رضا البهات وأسامة الرحيمي.

كما تكونت لجنة تحكيم الموسيقي من فوزي الشامي ومحمد بيومي وعبد الرحمن إبراهيم.

وقال هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن إعلان نتائج التحكيم سيكون يوم افتتاح المهرجان، وسيقيم جاليري ضي حفلا كبيرا لتوزيع جوائز المهرجان وسيعلن عن موعده لاحقا.

وأضاف قنديل هذا المهرجان يأتي تفاعلا مع الواقع واستشراقا للأمل ومواكبة للحس الفني وتفاعلا مع فكرة الشيخ الجليل طلال زاهد.

ويعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون عن تنظيم معرضه العربي الأول من نوعه في جاليري “ضي” بالقاهرة، (الفن ما بعد كرونا )برعاية الزاهدية للثقافة والابداع وذلك في جميع فروع الفن: ” التشكيل ” ، ” النحت” ، “التصوير” “الرسم ” ” الخزف ” ، ” الجرافيك ” ، “الموسيقى” ، ” الشعر ” ، ” القصة القصيرة” ، الأعمال التي انتجت في فترة الكرونا ) وتتمثل جوائز المهرجان فى حدود ٧٥٠ ألف جنيه.