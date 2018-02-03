مهرجان للرسم على الأسفلت في معرض الكتاب

علي راشد شهدت أرض المعارض -أمس الجمعة- ولأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، مهرجان "الرسم على الأسفلت" وسط تواجد العديد من الفنانين والرسامين الذين حولوا الأرض إلى لوحات جمالية، بمشاركة الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية…

علي راشد

شهدت أرض المعارض -أمس الجمعة- ولأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، مهرجان “الرسم على الأسفلت” وسط تواجد العديد من الفنانين والرسامين الذين حولوا الأرض إلى لوحات جمالية، بمشاركة الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسط تفاعل وانبهار الحضور، وعروض للرسم والتلوين قدمتها حملة “أنا متطوع”.

وقال محمد صابر، المسئول الميداني للهيئة العامة للكتاب، إنه في بداية المهرجان توافد العديد من القيادات العامة كالدكتور هيثم الحاج على رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب ورئيس الهيئة، ونائب رئيس الهيئة أحمد بهي الدين.

وأضاف صابر، أن المهرجان ممتد خلال يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت حيث يمكن للجميع الحضور.

واشتملت الرسومات على عدد من الشخصيات الفعّالة والمؤثرة في المجتمع المصري والعربي مثل أبلة فضيلة، الشاعر عبدالرحمن الشرقاوي -شخصيه المعرض- والكاتب سيد حجاب والفنان محمد فوزي، مؤكدًا أنه تم رسم الشخصيات بصورة غير مكتملة، على أن يتم رسمها بشكل كامل اليوم، مشيرًا إلى أن قناة DMC المسؤولة عن المهرجان والراعي الرسمي له حيث إنها قدمت لهم الخامات المطلوبة وقامت بحملة الدعاية للمهرجان.