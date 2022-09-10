مهرجان فينيسا يمنح «نزوح» جائزة تصويت الجمهور في ختام الدورة 79

أعلنت لجنة التحكيم بمهرجان فينيسا السينمائي مساء اليوم فوز فيلم نزوح السوري بجائزة تصويت الجمهور المقدمة من Armani Beauty ، وذلك بعد عرضه في مسابقة Horizons Extra وتنافسه مع 8 أفلام سينمائية أخرى .

وأسدل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مساء اليوم الستار على نسخته الـ 79 التي استمرت على مدار 10 أيام، وشهدت العديد من عروض الأفلام القوية والأحداث المثيرة منذ حفل الافتتاح الذي حضرته السياسية الأمريكية هيلاري كلينتون وظهر فيه الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر تقنية الفيديو لإلقاء كلمة.

فيلم نزوح بطولة النجوم كندة علوش وسامر المصري والفنانة الشابة هالة زين ، وقد فاز بجوائز دولية من مهرجانات مختلفة مثل برلين السينمائي وكان والفيلم من اخراج سؤدد كنعان.

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