مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكرم 12 فنانا بالدورة الثامنة

قررت الدورة الثامنة لمهرجان المسرح الشبابي بشرم الشيخ تكريم 12 فنانا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد برئـاسة المخرج مازن الغرباوي وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية .

وأعلن القائمون على المهرجان تفاصيل الدورة القادمة التي تجمل شعار” المسرح من أجل الانسانية ” ، وحضر منهم الفنانة سميرة محسن التي تحمل الدورة اسمها والمخرج خالد جلال والمايسترو نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان ، ورئيس المهرجان مازن الغرباوي .

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن تكريم 12 فنانا مصريا وعربيا وعالميا بفعاليات الدورة الثامنة للمهرجان التي تقام في الفترة 25 حتى 30 نوفمبر الجاري وايرأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ، تديره دكتورة انجي البستاوي وتحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ومحافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة .

وسيكرم كل من الفنانة الكبيرة ميمي جمال، والفنان حمزة العيلي، والفنان محمد فهيم، والفنان السعودي عبد الإله السناني، والكاتب والمخرج عبد الله عبد الرسول، والفنانة دليلة مفتاح، والفنان عماد الشنقري، والفنانة الإيطالية مارتيسا تديسيكي ، الفنانة سميرة محسن والتي تحمل الدورة الثامنة اسمها، والفنان القدير أسعد فضة، والمؤرخ والمخرج القدير عمرو دوارة، والفنان القدير ياسر صادق.