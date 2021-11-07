مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يحتفي برموز وفناني تونس (صور)

احتفل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي بالمسرح التونسي ورموزه وفنانيه بحضور سفير تونس بمصر والفنان التونسي الكبير منير العرقي، والفنانة التونسية نصاف بن حفصية رئيس مهرجان أيام قرطاج المسرحية، وأدار الندوة الدكتور مصطفى سليم أستاذ النقد بأكاديمية الفنون.

السفير التونسي محمد بن يوسف: مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يتقدم نحو العالمية

قال سفير تونس محمد بن يوسف : أنا سعيد بوجودي فى الدوره السادسة من المهرجان، هذا المهرجان الذى استطاع ان يتقدم تجاه العالمية ويكون لديه مكانة وسط المهرجانات المسرحية فى العالم العربي والدولى، وأردت أن أؤكد ان الاحتفال الخاص بتونس والمشاركة بثلاث فرق مسرحية من تونس فى ظل الظروف الاقتصادية والصحية هو تأكيد علي الاحتفال بعام الثقافة التونسية المصرية الذى اعلن عنها رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي .

وأضاف، أود أن اشير إلى أهمية المشاركة التونسية فى المهرجان وهذا يؤكد الاهتمام الكبير من دوله تونس بالثقافة والسياسة بين الدولتين والتأكيد علي عمق الروابط التى تجمع تونس ومصر والتى انطلقت منذ زمن بعيد من الدولة الفاطمية مرورا ببيرم التونسي وابن خلدون وابو زيد الهلالي ليومنا هذا .

العراقي: المهرجان تظاهرة دولية تهتم بالشباب

وقال الفنان منير العرقى: مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي هو تظاهرة عربية ودولية تهتم بالشباب، وأنا هنا لم أتحدث عن نفسي إنما اتحدث عن جيل كامل، فقد تتلمذت علي يد الناشطين المسرحين، وانتقلت فى تجربة فريده وهى تأسيس المراكز المسرحية فى مدينة الكاف وعملت هناك وبعدها غادرتها للعمل علي مهرجان قرطاج الدولى وأصبحت أهتم بالمحافل والفاعليات الرسمية وكل ماله علاقه بفنون المسرح والفرجة .

وأضاف، كانت الممارسة المسرحية صعبة حتي عام 2000 من الناحية الاقتصادية، ولكن الدولة لا تزال تساعد وتساهم فى المسرح وتدفع الشباب علي ممارسة المسرح وتقدم مساهمة مالية لدعم العروض المسرحية فهناك طفرة إنتاجية وعدد كبير من العروض .





















حفصية: مبهورة بما حدث من تطور من الدورة الرابعة إلي الان

وقالت الفنانة نصاف بن حفصية خلال مداخلتها: أنا سعيدة بالتقدم الذى حدث بمهرجان شرم الشيخ حيث حضرت الدورة الرابعة واليوم وانا فى الدوره السادسة مبهوره بما حدث من تطور .

وتابعت: عرفت المسرح وانا طالبة فلم أذهب للمسرح قط قبل انتهائى من الثانوية، توجهت بالخطاب للمعهد العالي للفنون المسرحية، ولم أختاره وقت مالتحقت به وكان هناك اختبار لمدة ثلاثة ايام ولم أهتم بنتيجته ولكن وجدت نفسي علي راس القائمة، وفى الشهر التالي كان مهرجان ايام قرطاج المسرحية عام ١٩٩١ وهذا يعتبر أول تعارف حقيقي بينى وبين المسرح، وأحبيت المسرح وعرفت انه عرس وعلاقات وتجارب وبناء جديد، فالمسرح مقاومة وهو المساحة الوحيدة للنجم الذى يقول فيها لا، والمساحة الوحيدة التى نطرح فيها مشاعرنا التى تتجدد مع كل عرض، المسرح زاد فى تونس فكرة المقاومة، فقد آن الأوان ان يفكر العالم نكون أولا نكون .

مهران: التجربة التونسية أثرت على الكثير من المسرحيين المصريين

وفى مداخلة لدكتور سامح مهران قال: إن التجربة التونسية اثرت علي قطاع كبير من المسرحين في مصر، وضرب أمثلة بالكثير من التجارب المسرحية التي شاهدها لمخرجين وفنانين تونسيين كبار .

وأضاف، الفرق المستقلة فى تونس وتقديم تجاربها في مساحات غير تقليدية كانت تجربة من المفترض ان تنفذ فى مصر فنحن لدينا اماكن كثيرة تصلح لذلك، والمسرح في مصر ودول أخرى عربية تقدم المسرح من فكرة سابقة أما مايميز مسرح تونس أن العروض تتم من خلال الفعل الديناميكى علي الخشبة ومن الحياة الآنية، فالمسرح التونسي متعدد جدا ويعتمد علي الواقع وليس الرمز .