مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي فى عيون ضيوفه

مهرجان نوعي يحرك المياه الراكدة.. وفرصة للشباب لا تتكررسلوى عثمانيخطو مهرجان "شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي" خطوته الثالثة وسط حضور أجنبي وعربي ومصري كبير، وهذا التجمع الذي يتفق على عشقه للمسرح يتجانس سويا من شباب ومسرحيين كبار لنجاح هذا المهرجان كل عام.كما أن هذا المهرجان يقدم العديد

مهرجان نوعي يحرك المياه الراكدة.. وفرصة للشباب لا تتكرر

سلوى عثمان



يخطو مهرجان “شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي” خطوته الثالثة وسط حضور أجنبي وعربي ومصري كبير، وهذا التجمع الذي يتفق على عشقه للمسرح يتجانس سويا من شباب ومسرحيين كبار لنجاح هذا المهرجان كل عام.

كما أن هذا المهرجان يقدم العديد من الفاعليات المتنوعة ما بين الندوات واللقاءات وعروض الفضاءات المفتوحة بجانب عروض المسابقة الرسمية والمونودراما وأيضا جازة التأليف المسرحي، وهذا النشاط يطرح تساؤلا حول وجهات نظر الضيوف من الدول المختلفة حول مدى تأثير المهرجان على الحركة المسرحية العربية، وأهم ما يمكن طرحه للإضافة للمهرجان فى السنوات القادمة.

والسطور التالية هى رصد لـ”مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي ” فى عيون بعض المبدعين فى تخصصات مختلفة ودول مختلفة ، وما قدمه البعض منهم من إقتراحات تفيد المهرجان .



برشيد: شرم الشيخ يراهن على الحصان الكسبان

قال الكاتب المغربي الكبير عبد الكريم برشيد أن مهرجان شرم الشيخ يراهن على الحصان الكسبان وهو الشباب؛ فالرهان على المستقبل دائما ما ينجح، كما أن المهرجان يمد جسور التواصل أيضا بين خبرات الكبار وحماس الشباب، وهو ما يجعل التجانس فى المهرجان جوهريا.

أضاف برشيد أن أن المهرجان أيضا يتيح للشباب غير المخصص فرصة التعلم فى الورش التى تنظم لهم كل عام، وهى الورش التى ستقدم مجموعات تعرف الفروق بين الأنواع المسرحية المختلفة، وتعي الأدوات اللازمة لتقديم أعمال مسرحية مما يزيد من الحركة المسرحية.

كما أكد برشيد على أن المهرجان من أهم مميزاته هو كسر حاجز المركزية، فجعل هناك فرصة للمسرحيين حول العلام أن يقدموا عروضهم خارج العاصمة ــ القاهرة، كما أعطى فرصة للمتوادين في سيناء من الاستمتاع بالمسرح كل عام، وهو التعود الذي يمكن أن يخلق قوة ناعمة لتطهير العقول الظلامية من الإرهاب ووضع حب الفنون والحياة بديلا عن حب القتل والتشفي فى الآخر.



زين الدين : مايزرع فى نفوس الشباب بالمهرجان سيثمر عن حركة مسرحية رائدة



أكد المخرج اللبنانى هشام نور الدين ، على ان مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي ” يقوم فى اساسه على الشباب ؛ والمسرح تاريخيا يزدهر بطموح وجهود وحماس الشباب، وهو ما يعطى هذا المهرجان خصوصية كبيرة ، تساعد على تطور المسرح فى مصر والوطن العربي .

أضاف زين الدين أن الشباب اليوم هم المسرحيين الكبار فى المستقبل ، وهذا يعنى ان ما يزرع اليوم فى نفوس هؤلاء الشباب بسبب فاعليات المهرجان سيثمر لاحقا عن حركة مسرحية رائدة ومختلفة.

كما أشار إلى أن كل مجهود فى آى مكان عربي يذهب للشباب ، سيثمر يوما ما بإضافة للحركة المسرحية العربية.

وعن جمهور المهرجان قال زين الدين أن الجمهور تقريبا يقتصر على الزوار والضيوف، وهو ما جعله يطالب إدارة المهرجان بزيادة الاهتمام بفرع مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة وتوجيه هذه العروض لتقدم للجمهور العادى وليس المتخصص أكثر فى الدورات القادمة؛ لأن هذا التوجه سيدخل المسرح فى هوياتهم ويزيد من فهم أهمية المسرح فى حياتهم ، على أن تستمر باقي فروع المهرجان أيضا لأهميتها.

كما شدد زين الدين على ضرورة دعم المهرجان بكل قوة من قبل صناع القرار بمصر، لأن المهرجان يقوم بدور فعال ومؤثر على الشباب العربي والدولى، وعلى الحركة المسرحية خاصة العربية لانه يتيح الفرصة لمشاهدة عروض دول من الصعب ان يتعرف عليها الشباب من الدول العربية.



النبهانى: المهرجان يتيح الفرصة للفكر التنويري الشباب فى الظهور والانتشار



أكد محمد النبهانى، رئيس الوفد العمانى، أن مهرجان “شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي” أصبح مشهورا لدى جميع الدول العربية، واستطاع فى فترة قصيرة أن يكون لنفسه مكانا ومكانة وسط المهرجانات الأخرى، خاصة أنه موجه للشباب وأساسه هم الشباب.

وأضاف النبهانى أن المهرجان يتيح الفرصة للفكر التنويري الشباب فى الظهور والانتشار، خاصة بعد الاحداث المتتالية للدول العربية والتى أثرت بشكل كبير على المسرح العربي وعلى تأثير الشباب العربي على الحركة المسرحية.

واقترح النبهانى أن يستضيف المهرجان فى دوراته القادمة أحد العروض الاحترافية فى كل دورة ، بجانب الورش المفيدة التى تقدم للشباب ؛ فالرؤية البصرية هى الاسرع فى الوصول لأذهان المتفرج ، كما أنها ستكون فرصة للتعرف أكثر على أشكال المسرح فى الدول التى ستقدم هذه العروض .



عبدالملك: مهرجان “شرم الشيخ” بدأ كبيرا منذ دورته الأولى



أكد عبدالله عبدالملك، مدير مهرجان “أوال” بالبحرين على أن مهرجان “شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي” بدأ كبيرا منذ دورته الأولى، وظل يحافظ على هذه الكانة حتى وصل للدورة الثالثة.

وأضاف عبدالملك أن أكثر ما يميز هذا المهرجان أنه شبابي مطعم بخبرات الكبار ، وهو ما يجعل هناك حلقة وصل متكاملة ؛ فالكبار يقدمون كافة خبراتهم وتجاربهم، والشباب يتعلمون ويطلقون كافة طاقاتهم طوال أيام المهرجان.

أضاف عبدالملك أن المهرجان يتيح الفرصة للمسرحيين بالحضور إليه والاستمتاع بعروض من كافة الدول ، كما أن هناك انتقاء للورش التى تقدم كل عام للشباب المصري، وأيضا إدارة المهرجان تهتم بالاختيارات الدقيقة والواضحة للعروض التى ستقدم فى الدورات المتلاحقة.

أشار عبدالملك أن المخرج المسرح مازن الغرباي، رئيس المهرجان، يوفر جميع الإمكانيات لدعم المهرجان، كما أن هذا الاهتمام جعل المهرجان يشهد تطورا واضحا وانعكاسا على المهرجانات الأخرى.

أعلن عبد الملك أن من هذه الانعكاسات أنه اتفق مع الغرباوي واختار ثلاثة عروض من الدورة الماضية للمهرجان للمشاركة ضمن فاعليات مهرجان ” أوال ” وهى واحدة من أشكال التعاون المشترك التي يخلقها مهرجان شرم الشيخ لزيادة الحراك بالمسرح العربي .



ديورى: شرم الشيخ يمثل “لقاء الشعوب”



أوضح المخرج المغربي المصيم بألمانيا عبدالفتاح ديورى أن مهرجان شرم الشيخ تزداد قيمته وسط المهرجانات الأخرى نظرا؛ لأنه فريد من نوعه، فهو يهتم بالقدرات المستقبلية للشباب، وهذا التراكم من خلال الاحتكاك ومتابعة العرض والتعلم، يجعل هذا الجيل مختلفا عن باقي الأجيال السابقة.

وأضاف ديورى أن مهرجان شرم الشيخ يعتبر “لقاء الشعوب”؛ فنحن أمام مهرجان يقدم تجمع شامل بعيدا عن الديانات والايدلوجيات، ويقدم حالة فريدة من نوعها وسط المهرجانات الأخرى، وهو ما يجعله إضافة للحركة المسرحية العربية.