مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يفتتح دورته السادسة (صور)

افتتح المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة السادسة بقصر ثقافة شرم الشيخ و بحضور سفير تونس بجمهورية مصر العربية السيد محمد بن يوسف وعدد كبير من الفنانين والوفود المسرحية المشاركة من مختلف أنحاء العالم .

بدأ الحفل بالأغنية الرسمية للدورة السادسة من المهرجان بعنوان ” مصر جايه ” غناء رنا سماحة ، كلمات طارق علي ، ألحان كريم عرفة ، توزيع أيمن التركي.

وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية بوسى شلبي التي رحبت بكل الحضور ثم استدعت الفنانة الأردنية أمل الدباس التي قدمت الفنانة سميحة أيوب حامل اسم الدورة.

وقالت الدباس عن أيوب إنها مدرسة مسرحية متكاملة وامتداد لتاريخ طويل قوامه الاصاله والمعاشره ، وهي صاحبة الرصيد الكبير والمتنوع وطرقت أبواب العالمية فاستقبلتها بكل الحب ، وكانت الجديره والقديرة ، واستحقت أن تستحوذ علي انظار جمهورها فى كل مكان والتي تسكن فى كل قلب بكل الحب والتقدير .

الغرباوي : اشكر كل قيمة وقامة تجلس امامي الان

ثم استدعت الاعلامية بوسي شلبي رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي وقال خلال كلمته بحفل الإفتتاح : احساس عظيم أن يكون هذا الجمع موجود علي ارض مصر ، وانا سعيد وفخور واشعر ان الله كلل مجهودى انا وفريق العمل كى اشكر كل قامة وقيمة تجلس أمامى الان ويحدث مايسمى بالتبادل الثقافى ، ولولا الداعمين لهذا المهرجان ماكان له أن يستمر فاشكر كل من تقدم بيد العون والمساعده ، والمهرجان يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ، و جمعية نادى المسرح للثقافة والفنون ، والهيئة العربية للمسرح برئاسة محمد سيف الأفخم .

وعقب تكريم سيدة المسرح العربي القديرة سميحة أيوب كرم المهرجان رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم ، من الإمارات العربية ، وتم تكريم الفنان داود حسين من الكويت ، وتكريم مارك بيسون ” بلچيكا ” ، باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

وعقب التكريمات صعد أعضاء لجان التحكيم في كل مسابقات المهرجان ونالت الفنانة إلهام شاهين رئيس لجنة تكريم مسابقة العروض الكبري تصفيق حار من قبل الحضور .

والتقط كل أعضاء لجان التحكيم صورة تذكارية جمعت الفنانين لقاء الخميس وطارق صبري وأحمد صيام ، ومن العراق الفنان جبارالمشهدان ومن كوسوفو ألماظة نورا،والمخرج الياباني كاكوموتو أتوسوشي وآخرين من أعضاء لجان التحكيم ، ثم تم عرض المسرحية الإيطالية “the last flower” للمخرج فابيو أماديو .















يقدم المهرجان ١٦ عرضا مسرحيا اثنين منهم شرفيين وباقي العروض تتنافس بثلاثة محاور للتسابق وهي مسابقة العروض الكبري ومسابقة المونودراما ومسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية .





‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب ، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان ، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر .