مهرجان بعلبك الدولي يوجه التحية لروح الفنانة أم كلثوم

خالد بدر الديناختارت إدارة مهرجان بعلبك الدولى الذى يستمر اليوم وحتى 18 الشهر المقبل أن تفتتح موسمها الجديد بتوجيه تحية إلى روح الفنانة المصرية أم كلثوم لإحياء ذكراها بعد أن أحيت حفلات لا تنسى على مدارج بعلبك أعوام 1966 و1968 و1970 فى لبنانوانطلق صوت كل من المطربتين المصريتين مروة ناجي ومي فاروق

خالد بدر الدين

اختارت إدارة مهرجان بعلبك الدولى الذى يستمر اليوم وحتى 18 الشهر المقبل أن تفتتح موسمها الجديد بتوجيه تحية إلى روح الفنانة المصرية أم كلثوم لإحياء ذكراها بعد أن أحيت حفلات لا تنسى على مدارج بعلبك أعوام 1966 و1968 و1970 فى لبنان

وانطلق صوت كل من المطربتين المصريتين مروة ناجي ومي فاروق على أدراج معبد باخوس الأثري ليستحضر الزمن الذهبي للمهرجانات في ثمرة تعاون مصري لبناني مع الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المصري هشام جبر.

وبثوب ذهبي أطلت مروة ناجي تسبقها موسيقى أغنية (ألف ليلة وليلة) والتي كان الجمهور يردد معها عبارات حفظها عن ظهر قلب لتواصل مروة ناجي مع أغنية (سيرة الحب)، ولدى أدائها أغنية (حيَّرت قلبي معاك) كانت حماسة الجمهور بالغة حتى أنه تسابق مع المطربة الشابة على عبارات ”بدي اشكي لك من نار حبي“ و“خاصمتك بيني وبين روحي“، وكلما بدأت المطربة بجملة استكملها الجمهور.

وأطلت الفنانة مي فاروق بثوب أحمر مذهب لتغني (أمل حياتي) و(أغدا ألقاك) لتختتم مع رائعة (إنت عمري) من تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب وتفاعل الجمهور معها على طريقة حفلات أم كلثوم لتتعالى أصوات من المدرجات الخلفية للمسرح تهتف مع صوت مي فاروق الرخيم ”عظمة على عظمة على عظمة يا ست“.

وزينت جدران القلعة الرومانية بصور ملونة ثلاثية الأبعاد لوجه أم كلثوم فيما امتلأت المدرجات عن آخرها بجمهور تواق إلى العيش في أجواء حفلات كوكب الشرق والاستمتاع بروائعها.

وقالت مروة ناجي لوكالة رويترز بعد غنائها ”كنت فرحانة ومبسوطة من أول ما كلموني من ثلاثة أو أربعة شهور، ولكن إحساسي بالرهبة والخوف كان في تزايد إلى أن جيت امبارح قلعة بعلبك. أول مرة أشوفها في حياتي. كمية طاقة إيجابية لا تتخيليها. كمية سعادة لا تتخيليها“.

وأضافت ”امبارح في البروفة روح الست حضرت في المكان. أول ما شفت صور الست أم كلثوم موجودة على جدران المعبد.. حسيت وكأنها تقول لنا ربنا معاكم يا بنات شدوا حيلكم. نحس ان المكان فيه طاقة وان روح هذه العملاقة موجودة وتطوف حواليك“ وكان تفاعل الجمهور أكثر من رائع ولم أكن أتخيل“.

وقالت رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نائلة دو فريج لرويترز إن حفل الافتتاح جاء تحت عنوان (بعلبك تتذكر أم كلثوم). وأضافت ”هذه السنة طلبنا من أصوات مصرية متخصصة بالغناء لأم كلثوم أن تأتي وتغني أحلى أغانيها مع الأوركسترا اللبنانية ومع قائد الأوركسترا المايسترو هشام جبر“.

وتستمر مهرجانات بعلبك حتى 18 أغسطس القادم حيث تقدم في 27 يوليو الحالى وبمناسبة مرور 150 عاما على رحيل المؤلف الإيطالي جواكينو روسيني عمل (ستابات ماتر) الديني مع أوركسترا الحجرة للإذاعة الرومانية في بوخارست وجوقة الجامعة الأنطونية وجامعة اللويزة في لبنان.

وفي الرابع من أغسطس تستقبل المهرجانات الفنان الفرنسي ماثيو شديد المعروف باسم (إم) بمشاركة عازف البوق اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بينما في 10 و11 أغسطس تستضيف مهرجانات بعلبك الدولية للمرة الأولى مسرحية موسيقية كوميدية للكاتب المسرحي والممثل اللبناني جورج خباز وفي 17 أغسطس يحين موعد حفل يجمع الطرب مع موسيقى الجاز ويقدمه المؤلف الموسيقي وعازف البيانو إيلي معلوف مع المطربة اللبنانية جاهدة وهبة وفي اليوم الأخير من مهرجانات بعلبك في 18 أغسطس تستقبل أدراج باخوس المغني الأمريكي بن هاربر وفرقته الموسيقية (ذا إنيسنت كريمينالز) في أمسية تجمع بين البوب والبلوز والفانك والريجي.