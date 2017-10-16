مهرجان الواحة السينمائى يبدأ غدًا فى بلجيكا

رحاب صبحى يبدأ، غدًا، مهرجان الواحة السنيمائى فى مدينة تيرنهاوت ببلجيكا، ويعتبر مهرجان الواحة السينمائى وهو جزء من المهرجان العربى للكارتون، هذا العام، والفكرة الأساسية للمهرجان هى "التصدعات الاجتماعية" التى تركز على الصراعات والشقوق بين مجتمعاتنا، والعلاقة بين السياسة والثقافة فى الشرق الأو

رحاب صبحى



يبدأ، غدًا، مهرجان الواحة السنيمائى فى مدينة تيرنهاوت ببلجيكا، ويعتبر مهرجان الواحة السينمائى وهو جزء من المهرجان العربى للكارتون، هذا العام، والفكرة الأساسية للمهرجان هى “التصدعات الاجتماعية” التى تركز على الصراعات والشقوق بين مجتمعاتنا، والعلاقة بين السياسة والثقافة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحت ضغوط فى أوروبا، بغض النظر عن أزمة اللاجئين.





كما أن أغلب الأفلام تناقش قضايا نسائية لإثبات هويتهن الشخصية وصعوبة التحرر ومناقشة دواخل القضايا الثقافية من خلال لغة بصرية مميزة فى نطاق سياسى.