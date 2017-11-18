مهرجان الموسيقى العربية هذا العام.. تنوع في الأجيال واهتمام بالأوركسترا

أحمد حمدي حفلت الدورة 26 لمهرجان ومؤتمرالموسيقى العربية الذي أقيم بالأوبرا المصرية وفرعيها بالإسكندرية ودمنهور، بتنوع في الأجيال والقضايا والاهتمام بالأوركسترا ونرصد في هذا التقرير أراء بعض نقاد الموسيقى في الدورة 26 للمؤتمر والمهرجان هذا العام الذي انتهى منذ أيام، وأهم مايميزه حتى الآن

أحمد حمدي

حفلت الدورة 26 لمهرجان ومؤتمرالموسيقى العربية الذي أقيم بالأوبرا المصرية وفرعيها بالإسكندرية ودمنهور، بتنوع في الأجيال والقضايا والاهتمام بالأوركسترا

ونرصد في هذا التقرير أراء بعض نقاد الموسيقى في الدورة 26 للمؤتمر والمهرجان هذا العام الذي انتهى منذ أيام، وأهم مايميزه حتى الآن .



** اشتراك أوركسترا



يقول دكتور زين نصار ، الناقد الموسيقي، إن ماميز الدورة 26 لمهرجان الموسيقى العربية هو اشتراك أوركسترا القاهرة السيمفوني في حفلات المهرجان.

وأشار إلى أنه في السابق كان قد أقيم مهرجانا بعنوان اتجاهات عربية في الأوبرا، وكانت آخر دورة له عام 2007، ولم يقم منذ ذلك الحين لإعتبارات مالية ، وفي هذا العام تم التوصل لحل وسط إيجابي فأصبحت بعض حفلات الأوركسترا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وأضاف نصار أنه خلال الأيام الماضية تم تقديم فاصل موسيقي من مؤلفات الراحل علي إسماعيل، وفي حفل الافتتاح تم تقديم مؤلفات موسيقية لأربعة عازفين هم: راجح داوود و تامر كروان من مصر ، ورعد خلف من العراق، وأمين أبو حافة من تونس، وقيادة الاوركسترا كانت لأحمد عقل

وقال “يضاف لذلك عمل مسابقة هذا العام لألة الربابة، وهو أمر جديد تماما على المهرجان، وأهميته تتمثل في أنها ألة على وشك الانقراض و ذلك رغم أهميتها في التراث الشعبي، وهناك العديد من الموسيقين عادوا لتوظيفها في موسيقاهم من جديد”.

وأضاف “هذا يدعونا للاهتمام بالآلات الموسيقية الشعبية”.

وأكد نصار أن لجان الاعداد للمهرجان سواء لجنة الحفلات او اللجنة العلمية قد قامتا بجهد مضني حتى يظهر المهرجان بمستوى مميز هذه الدورة.

وأشار إلى أنه يوجد هذا العام تنوعا في المطربين والموسيقيين والاجيال من الوطن العربي ، وتنوعا ايضا في الالوان الموسيقية المختلفة سواء موسيقى الدراما التصويرية وغيرها في المهرجان.

وأوضح نصار أيضا أنه تم تقديم العديد من الأبحاث في المؤتمر الخاص بالمهرجان، وأهمها مصطلحات الموسيقى العربية ومشكلاتها وأثر الفنون الدرامية في تغير الموسيقى العربية، وكذلك تأثير التغيرات الراهنة على المنتج الموسيقي العربي المعاصر، وذلك كله يفيد المهرجان بشكل عام ،ويهم الموسيقين في الوقت الحاضر ، حتى يحدث تطوير بشكل أكبر”.

وتابع: “المهرجان هذا العام جذب جمهورا كبيرا ، كما تم تكريم شخصيات عديدة في الدورة الحالية، وهو أمر مهم للغاية حتى يجتهد الآخرون ليمنحوا تكريما، وأهم مافي هذه الدورة هو اهداءها لروح الموسيقي الراحل محسن فاروق ، لاسيما و إنه كان علامة في الموسيقي العربية، و شديد الاتقان لغناء التراث العربي”.

وأوضح أن فاروق مبتكر جائزة الميكروفون الذهبي في مهرجان الموسيقى العربية ، فهو صاحب فكرتها ، وتكريما له ستستمر مسابقته بالإضافة لاسماء الراحلين سيد حجاب ومحمود الجرشة وعلي إسماعيل .

ولفت إلى أنه يوجد في الدورة هذا العام عازفين موسيقين مختلفين من مصر والوطن العربي وذلك من مميزات الدورة أيضا ، كعمر خيرت من مصر و ميشيل فاضل من لبنان ، وأقيم لهم حفلات خاصة بهم في المهرجان ، بالاضافة للجوائز الممنوحة للشباب والعازفين الموسيقين.

** المشاركة الواسعة



من جانبها، قالت الدكتورة رشا طموم، الناقدة الموسيقية، إن من أهم مميزات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الدورة الحالية المؤتمر هو لأن هذه الدورة حققت نجاحا كبيرا وصدى واسع وشارك فيها دول عربية وأجنبية.

وأوضحت أن باحثين من أمريكا والدانمارك وتم مناقشة قضايا ساخنة تهم الجمهور والإعلام وأهمها :دور وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الموسيقى العربية وذوق الجمهور ونوعية الموسيقى التي انتشرت وكيف خرجت الثقافة الموسيقية من رقابة المؤسسات الرسمية وأصبح الأفراد يتحكمون فيها ، وإيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، ودور الإعلام.

وأشارت إلى أن الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو المتغيرات الراهنة وتأثيرها على الموسيقى العربية.

وأضافت: “المهرجان هذا العام ضم حفلات غنائية متنوعة بين الفواصل الموسيقية والمطربين المصريين الشباب والنجوم العرب الكبار أمثال صابر الرباعي وعاصي الحلاني والشباب منهم رامي عياش ومروان خوري”.

وأشارت إلى أن الاختلاف في الدورة الحالية للمهرجان عن الاعوام السابقة يتمثل في الانفتاح على الجمهور في شكل القضايا التي تم مناقشتها في المؤتمر، بالإضافة لاقباله بشكل أكبر على الحفلات في المهرجان بدرجة أكبر من الدورات السابقة.

وتابعت “هناك إقبال ايضا بشكل أكبر على حفلات الموسيقيين وليس النجوم المطربين فقط مثل حفلات عمر خيرت وذلك بسبب التغير والنمط الجديد الذي حدث للموسيقى العربية السنين الأخيرة”.

** الإضافة الإلكترونية وليالى الطرب



وترى جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى أن دورة هذا العام تميزت بتفعيل نظام الحجز الإلكتروني لشراء التذاكر الخاصة بالحفلات الفنية بالمهرجان ، بالإضافة إلى تقديم المطربين لحفلات تحت مسميات مختلفة مثل:” ليلة في حب العندليب” و” ليلة طربية للموسيقى العراقية”، وغيرهما.

وأضافت أن تكريم شخصيات عديدة في المهرجان هذه الدورة أضاف كثيرا له لوجود مبدعين راحلين وموجودين على الساحة الفنية يستحقون هذا التكريم لابداعهم في مجال الموسيقى سنين طويلة وحتى نحمس الشباب الموجودين لبذل الجهد والرقي بفنهم حتى يمنحون تكريما في مهرجان الموسيقى العربية الدورات القادمة .





