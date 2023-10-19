مهرجان الموسيقى العربية الدورة 32.. أمنيات وطموحات وتكريمات مستحقة

تنطلق الدورة ال32 لمهرجان الموسيقى العربية هذا العام في الفترة القادمة بعد هدوء الأحداث السياسية في فلسطين برئاسة المايسترو هاني فرحات لأول مرة .

وتشهد هذه الدورة تقديم العديد من الفعاليات والحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء من مصر والوطن العربي مثل هاني شاكر ومدحت صالح وعلي الحجار وأنغام وأصالة نصري .

كما سيكرم المهرجان بعض الرموز الموسيقية من مصر والوطن العربي أيضا منهم الملحن صلاح الشرنوبي والموسيقار عمر خيرت وعازف الكولة عبد الله حلمي والمطرب المغربي فؤاد زبادي وغيرهم .

حسن دنيا : موسم الرياض أعطى دفعة ايجابية للقائمين على مهرجان الموسيقى العربية

أوضح الملحن حسن دنيا أنه يتمنى أن يكون مهرجان الموسيقى العربية الدورة 32 هذا العام أقوى فنيا مما يقدم بموسم الرياض السنين الماضية ، من ناحية التنظيم وشكل المسرح والاضاءة والصوت ، لاسيما أن المهرجان هذه الدورة سيكون بقيادة المايسترو هاني فرحات الذي له نشاطات فنية كبيرة بموسم الرياض .

وأشار الى أن موسم الرياض أعطى دفعة ايجابية للقائمين على مهرجان الموسيقى العربية هذا العام ، بأن يكون هناك تسويق ودعاية كبيرة للحفلات الغنائية التي ستقام بهذه الدورة .

ولفت أن وجود المايسترو هاني فرحات كرئيسا للمهرجان هذا العام أمرا مميزا ، كما أن وجود المايسترو أحمد عامر فيه كان سيضيف له كثيرا .

عوض بدوي :تكريم الملحن القدير صلاح الشرنوبي عن استحقاق بهذه الدورة

وشدد الشاعر الغنائي عوض بدوي أن هناك ثقة كبيرة في المايسترو هاني فرحات في ظهور دورة مشرفة للمهرجان ، لافتا الى أن غياب بعض النجوم العرب الكبار في هذه الدورة مقارنة بالسنين الماضية لتقديم شيئا جديدا .

وأكد أن تكريم الملحن القدير صلاح الشرنوبي عن استحقاق بهذه الدورة ، فهو ملحن كبير وثقيل فنيا ومتنوعا وغزيرفي ألحانه لكبار نجوم الغناء مثل الراحلة وردة ونجاة وسميرة سعيد ولطيفة وايهاب توفيق وهاني شاكر وراغ علامة ، وحقق نجاحات كبيرة وعلامات مهمة في مشوار هؤلاء المطربين ..

بالاضافة أن تكريم المهرجان لعازف الكولة ” عبد الله حلمي ” والموسيقار عمر خيرت أمرا رائعا ، لاسيما أن الأخير يتمتع بجماهيرية كبيرة محليا وعربيا وفق” بدوي ” .

وتمنى عوض بدوي ألا يتواجد في المهرجان هذه الدورة مطربين يقلدون الجيل القديم من المطربين مثل محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد المطلب ، حيث يتقمص هؤلاء المطربين شخصيات هؤلاء المطربين القدامى بوقفتهم على المسرح وأدائهم في الغناء ، الأفضل أن يقدم مطربا أغنيات عمالقة الطرب الأصيل بشخصيته الفنية والغنائية دون تقليد لهم مثلما نرى مدحت صالح دائما في حفلات مهرجان الموسيقى العربية ودار الأوبرا المصرية .

فارس فهمي : كنا نتمنى تكريم الموسيقار ياسر عبد الرحمن في المهرجان

وعلق الملحن فارس فهمي اأنه يتمنى أن يقدم بمهرجان الموسيقى العربية أغنيات أصيلة مثل الأغنيات القديمة التي قدمها عمالقة الطرب لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ، من خلال الاستعانة ببعض الملحنين الكبار والشباب الموهوبين .

وذلك بدلا من تقديم أغنيات هؤلاء المطربين القدامى طيلة الوقت في معظم الحفلات الموسيقية للجمهور المتذوق لفن الأوبرا المصرية وفق” فهمي ” .

أكد أن تكريم الملحن صلاح الشرنوبي والموسيقار عمر خيرت في هذه الدورة سيكون حدثا مميزا ، كما اننا كنا نتمنى تكريم الموسيقار ياسر عبد الرحمن في المهرجان الذي قدم أهم وأفضل موسيقى تصويرية في كثير من الأعمال الفنية وكذلك الموسيقار محمود طلعت وغيرها من الأسماء المهمة في الموسيقى .