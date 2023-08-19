مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الدورة 31.. فرصة لحضور حفلات لنجوم كبار وينقصه الشراكات الاستثمارية

تنطلق فعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء ابتداء من الخميس 24 أغسطس الجاري وتستمر حتى الخميس 7 سبتمبر القادم ، ويقدم فيه حوالي 45 حفلا غنائيا وموسيقيا لنجوم الغناء من مصر والوطن العربي سواء الكبار أو جيل الشباب خلال 15 يوما تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني .

ويشارك في فعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة ، كوكبة من المطربين منهم هاني شاكر وهشام عباس ومدحت صالح وعلي الحجار ووليد توفيق ونادية مصطفى ، بالإضافة لعدد من الفرق الموسيقية منها كورال كلية التربية الموسيقية ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي وحفل موسيقي كبير للموسيقار القدير عمر خيرت .

فارس فهمي : فرصة جيدة للجمهور المصري لحضور حفلات بأسعار رمزية

أعرب الملحن فارس فهمي أن مهرجان القلعة يساهم في خلق فرصة جيدة للجمهور المصري لحضور حفلات بأسعار رمزية بدلا من الحفلات الخاصة للمطربين التي تكون أسعارها مرتفعة .

أشار إلى أن حفلات المطربين الكبار مثل هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح تحظى بحضور جماهيري كبير في مهرجان القلعة سنويا ، ويستمتع الجمهور بهم جدا وهي فرصة كبيرة لمشاهدة هؤلاء الكبار في مهرجان للموسيقى مع وجود مكان أثري مهم في بلادنا يساعد في اقبال الجماهير لحضور هذه الحفلات .

استطرد قائلا أننا نتمى أن نشاهد نجوما عرب مثل حسين الجسمي لأنه نجم عربي كبير وذكي في اختياراته الغنائية دائما ، والجمهور المصري يحبه بشدة .

حسن دنيا : ميزانية المهرجان سنويا تجعل القائمين عليه لايستطيعون الخروج عن قائمة

وأوضح الملحن حسن دنيا أنه يتمنى أن تتداخل شركات خاصة مع مهرجان القلعة بدلا من الاعتماد على وزارة الثقافة فقط كل عام .

ولفت إلى أن ميزانية المهرجان سنويا تجعل القائمين عليه لايستطيعون الخروج عن قائمة المطربين الذين يغنون في المهرجان الدورات الماضية ، لأنه لو استطاعت ادارة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء جذب نجوما مهمين في الغناء للمشاركة فيه مثل شيرين عبد الوهاب أو أنغام أو سميرة سعيد سيكون مهرجانا موسيقيا مختلفا .

وتابع أن المهرجان يمثل حدثا فنيا موسيقيا رائعا ، ويقدم في منطقة أثرية هائلة لكن يحتاج لتسليط الأضواء عليه بصورة كبيرة وليس الاكتفاء بعرضه على قناة تليفزيونية واحدة ” الحياة” .

شريف حمدي : يجب أن يعود الغناء الشعبي أو الفن السامر الذي اختفى

من ناحيته علق الناقد الموسيقي دكتور شريف حمدي أستاذ التربية الموسيقية ، أن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء يفتقد لوجود الآلات الموسيقية الشعبية التي اختفت مثل الربابة والسلمية والمزمار البلدي والتي كانت موجودة بالمحافظات ، بالاضافة لآلة مثل الكولة والطبل البلدي وغيرها .

وأضف أنه يجب أن يعود الغناء الشعبي أو الفن السامر الذي اختفى ، والفن المصاحب للموال الذي كان يقدمه محمد طه في الماضي لم يعد موجودا .

وشدد حمدي على أن مهرجان القلعة يعتبر حدثا فنيا وموسيقيا مميزا ، لكن لو عادت له أجواء الفن الشعبي والآلات الشعبية أيضا سيكون مميزا بصورة كبيرة .