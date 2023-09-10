«مهرجان القلعة».. عالم غنائي متميز شعاره «الموسيقى للجميع»

اختتمت الدورة الـ31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء التي نظمتها دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة ، بعد مرور 15 يوما تم فيها إقامة العديد من الحفلات الغنائية اليومية بمسرح محكى القلعة لكبار المطربين المصريين والعرب ، بالاضافة للحفلات الموسيقية أيضا وكرمت في هذه الدورة العديد من الرموز المهمة في مجال الموسيقى والغناء بمصر والوطن العربي .

أشرف عبد الرحمن : أهم مهرجان موسيقي في مصر مقارنة بمهرجان الموسيقى العربية

أعرب الناقد الموسيقي أشرف عبد الرحمن عن كون مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الدورة ال31 ، يمثل أهم مهرجان موسيقي في مصر مقارنة بمهرجان الموسيقى العربية ، لأنه يقدم للفئة البسيطة من الشعب المصري .

أشار للمال إلى أن الدورة 31 هذا العام اختلفت عن الأعوام السابقة ، بوجود تنويع جيد أرضى جميع الأذواق للجمهور ، فقدم المهرجان حفلات غنائية لجيل الكبار مثل هاني شاكر ونادية مصطىف معا ومدحت صالح وعلي الحجار ، بالإضافة لمطربي التسعينات مثل هشام عباس مع سيمون وكذلك الجيل الجديد متمثل في مصطفى حجاج ، أيضا قدم حفلات موسيقية لعمر خيرت ونسمة عبد العزيز وفرقة سيرلانكا ، أي ان هذه التنوعية ترضى كل الأذواق ومدروسة ، لذلك هو أهم مهرجان في مصر حاليا وشعاره” الفن والموسيقى للجميع” .

نوه إلى أن تقديم حفلة غنائي يجمع هاني شاكر ونادية مصطفى ب60 جنيه فقط أمرا مميزا جدا ، لأنه لو أقيمت حفلة لهاني شاكر لن تقل عن 1000 جنيه ، لذلك يقيم المهرجان حفلات بأسعار رمزية في متناول المجتمع المصري البسيط .

وشدد على أنه يتمنى أن تصل هذه الثقافة تصل للجنوب والصعيد ، لذلك يجب أن يتم اقامته في الأقصر وأسوان ويكون مهرجانا موسيقيا متحركا ولايقتصر فقط على القاهرة حتى لو عرضت على القنوات التليفزيونية وذلك جيدا للغاية ، لكن تواجد المهرجان في محافظات أخرى بمصر أمرا جيدا ، لكن رد فعل الجمهور كان مميزا تجاه فعاليات الدورة هذا العام .

مها متبولي : عرض فعاليات مهرجان القلعة هذا العام بقناة الحياة أعطى له بريقا مميزا

من ناحيتها علقت الناقدة مها متبولي أن مهرجان القلعة أصبح مميزا بوجود مطربين كبار من مصر والوطن العربي بتذاكر رمزية لامتاع الجمهور ، لكنه لايقارن أبدا بمهرجان الموسيقى العربية فتذكرة حفلات مهرجان الموسيقى العربية تكون مرتفعة مقارنة بأسعار حفلات مهرجان القلعة بصورة كبيرة .

أردفت قائلة من المميز أمن تتنوع المهرجانات الفنية والغنائية بمصر ويتم تقدمها لفئات مختلفة من الجمهور ، مثل مهرجان العلمين الذي أقيم مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا وكذلك مهرجان الموسيقى العربية وايضا مهرجان القلعة فكل واحد فيهم له جمهوره الذي يقبل عليه حسب قدرته المادية .

أكدت متبولي أن عرض فعاليات مهرجان القلعة هذا العام بقناة الحياة أعطى له بريقا مميزا ، وأضاف له جمهور آخر وهو البيوت المصرية التي لاتستطيع الذهاب وحضور هذه الحفلات ، لذلك عرض فعاليات المهرجانات الفنية المختلفة بالقنوات التليفزيونية أمرا هاما ويضيف لها .

حلمي عبد الباقي : مهرجان القلعة للموسيقى هذا العام له قيمة فنية كبيرة

يرى المطرب حلمي عبد الباقي أن مهرجان القلعة للموسيقى هذا العام له قيمة فنية كبيرة ، وأعادنا للفن الراقي المحترم .

ولفت إلى أنه حرص مع أعضاء بنقابة الموسيقيين والمسؤولين بها على تكريم المطرب اللبناني القدير وليد توفيق بعد نجاح حفله بمهرجان القلعة ، لتوصيل رسالة للجيل الجديد أنه يجب أن يأخذ وليد توفيق نموذج يحتذى به في النجاح وتحقيق الشهرة بالغناء والموهبة والاحترام والرقي وليس بتصدر التريند بتصرفات سلبية للفت الأنظار مثلما نرى حاليا من بعض الفنانين الشباب .

وتابع قائلا إنه يتمنى أن تعود حفلات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة مرة ثانية في بلادنا ، مثلما شاهدنا مهرجان العلمين مؤخرا ومهرجان القلعة والنجاحات الجماهيرية لهما وتفاعل الجماهير معهما ، لاسيما أنه كلما قدمنا حفلات راقية وأغنيات بمستوى فن عال فذلك سيكون صورة الفن المصري للعالم العربي .