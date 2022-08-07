مهرجان القلعة بحضور النجوم وتذكرة بقيمة 20 جنيها.. «الموسيقى حق للجميع»

بسعر 20 جنيها، يمكن لأي شخص حضور 3 حفلات في الدورة 30 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء المقبل، التي يشدو فيها كبار المطربين، وهذا ما عده البعض تحقيقا للعدالة الثقافية مع حلول دورة استثنائية.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اعتمدت برنامج الدورة الـ 30 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يوما متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس .

وأكدت عبد الدايم أن الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال فترة الصيف تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير بهدف إعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان خاصة وأن سعر التذكرة في متناول جميع الأسر المصرية والمواطن المصري البسيط والتي لا تتعدي 20 جنيها.

محمد منير : مهرجان القلعة للموسيقى هذا العام يمثل دورة خاصة جدا لمرور 30 عاما

قال محمد منير المسؤول الاعلامي لدار الأوبرا المصرية للمال : أن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هذا العام يمثل دورة خاصة جدا لمرور 30 عاما على إقامة وتأسيس هذه المهرجان ، حيث يقف حاليا على أرض صلبة ويعتبر هو المتنفس للأسر المصرية والمواطن المصري البسيط حيث أعتبره مهرجان الطبقة البسيطة من الشعب المصري .

وأكد منير أن هذه الدورة تقام على مدى 18 يوما متواصلة لأول مرة وتضم عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي مثل مدحت صالح وهاني شاكر وهشام عباس وعلي الحجار ونوال الزغبي لأول مرة ومصطفى حجاج وأحمد جمال وغيرهم .

وأشار أيضا الى أن مهرجان القلعة مايميزه أنه استطاع الخروج من الإطار المحلي ، وتذكرة المهرجان اليومية 20 جنيه ويمكن حضور 3 حفلات موسيقية في اليوم بها ، حيث أن وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم أصرت أن تكون سعر التذكرة في متناول المواطن المصري لتحقيق العدالة الثقافية .

وتابع أن المهرجان يشارك فيه فنون الكلاسيك الموسيقية ، من أجل نشر الوعي وبناء الانسان من خلال الفن الراقي ، موضحا أنه سيتم أيضا تكريم عدد من الشخصيات الفنية في حفل افتتاح المهرجان كتقليد سنوي برئاسة دكتور مجدي صابر وأعد البرنامج الخاص بالدورة 30 البيت الفني برئاسة دكتور خالد داغر ، متمنيا أن يحظى المهرجان اقبالا كبيرا من الجمهور .

فارس فهمي : تقديم المهرجان لمطربين جدد لأول مرة هذا العام شيء مميز

وأوضح الملحن فارس فهمي أن مهرجان القلعة يعتبر دعما من الدولة للثقافة والفن والموسيقى الراقية وعرضها للجمهور بسعر مخفض في متناول الجميع .

ولفت إلى أن المهرجان معروف بتواجد أسماء مطربين معينين كل عام مثل مدحت صالح وهاني شاكر وعلي الحجار ، المعروفين بتقديم الأغاني الطربية الأصيلة .

وأشار إلى أن تقديم المهرجان لمطربين جدد لأول مرة هذا العام ، مثل نوال الزغبي شيئا مختلفا ومميزا ونتمنى أن يتواجد مطربين آخرين الأعوام القادمة من النجوم العرب كحسين الجسمي وغيرهم .

رشا طموم : مهرجان القلعة للموسيقى والغناء يعتبر حدثا فنيا مميزا مهما

أعربت أستاذة الموسيقى رشا طموم أن مهرجان القلعة يساهم في تحقيق العدالة الثقافية بين مختلف فئات الجمهور وهي استراتيجية لوزارة الثقافة تسعى لتنفيذها .

وتضيف أن فكرة تفعيل الأماكن التراثية والحفاظ عليها والاستمتاع للجمهور في هذه الأماكن بحفلات المهرجان اليومية .

وأكدت طموم أن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء يعتبر حدثا فنيا مميزا مهما يحظى باهتمام كبير ، وفيه تجرد من كل التقاليد الخاصة بأي مهرجان للموسيقى أو الحفلات الغنائية ، التي يجب أن يتواجد فيها بار كود معين لكل شخص لحضورها انما مهرجان القلعة ليست فيه هذه التقاليد أبدا وهذه ميزة خاصة له .

كما أن مهرجان القلعة يمتاز أنه يقام بأسعار بسيطة جدا ، حيث يمكن للجمهور حضور جميع حفلاته ببساطة، وفق طموم.