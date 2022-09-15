مهرجان القاهرة للمونودراما .. فرصة كبيرة لصناع المسرح والمواهب الشابة

تقام حاليا بدار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة للمونو دراما ، والذي كرم في حفل افتتاحها بعض نجوم الفن الحاليين مثل المخرج خالد جلال ولقاء الخميسي بالاضافة لأسماء نجوم كبار رحلوا عن عالمنا مثل النجم خالد صالح وتم اهداء الدورة باسمه .

وتستمر فعاليات الدورة الحالية حتى 16 سبتمبر الجاري ، ويعرض بها العديد من الورش المسرحية التدريبية بحضور كثير من صناع المسرح والمواهب الشابة وبعض الفنانين أيضا .

ماجدة موريس : خالد جلال مخرج مسرحي كبير وقدم أجيال عديدة من المواهب

قالت الناقدة ماجدة موريس أن الأعمال المسرحية التي قدمها الراحل خالد صالح قليلة مقارنة بفنانين آخرين قدموا مسرحيات كثيرة ، فنحن عرفناه من خلال أعماله التليفزيونية والسينمائية وهو يستحق التكريم وأن تهدى الدورة من المهرجان باسمه.

وأضافت أنه كان موهوبا حقيقة وقدم أداء تمثيلي كمدرسة متفرد بها لوحده ، لافتة أن لقاء الخميسي فنانة جيدة وموهوبة كذلك برغم أن الشو الاعلامي عليها ليس كبيرا .

وتابعت قائلة أن خالد جلال مخرج مسرحي كبير وقدم أجيال عديدة من المواهب ونصف عدد النجوم الموجودين على الشاشة حاليا تتلمذوا على يد خالد جلال ، لدرجة أن هناك مواهب شابة من خارج مصر يعلمهم حاليا ، فمن الواضح أنه يحسن تعلميهم وتدريبهم .

ونوهت موريس إلى أن خالد جلال يستحق التكريم حقيقة ، لأنه صاحب مشروعا فنيا مهما والجميع يقدره والكثيرين ينتظرون للتعلم على يديه بعد تخرج دفعة كل فترة ، لدرجة أننا نتمنى أن يكون في كل مهنة مثل خالد جلال كمعلما ويساهم في تحضير المواهب للعمل في السوق .

وأكدت موريس أن مهرجان المونو دراما يعتبر من المهرجانات المسرحية الهامة التي تقام بمصر بجانب المسرح القومي ومهرجان المسرح التجريبي وشرم الشيخ أيضا .

محمد قناوي : المونو دراما لها جمهور في العالم في كثير من المسارح

ويرى الناقد الفني محمد قناوي أن مهرجانات المسرح في بلادنا ليست كثيرة مقارنة بتاريخ المسرح والقامات المسرحية الهامة في تاريخ المسرح ، وهناك دول أخرى تقدم مهرجانات كثيرة للمسرح بدرجة تفوقنا للغاية .

وأردف قائلا إن هناك مسارح كثيرة هامة في مصر مثل العائم والقومي ومسرح السلام وتوجد به قاعتين كبيرتين ومسرح الجمهورية يعتبر من المسارح الضخمة ، بخلاف مسارح القطاع الخاص التي تحول بعضها لعروض مؤقتة مثل مسرح مدينة نصر وجلال الشرقاوي والفردوس وغيرها .

وأشار إلى أن خالد جلال يعتبر من أهم رواد المسرح في الوقت الحالي ويستحق هذا التكريم بناء لتاريخه في الجامعة مخرج مسرحي ، حيث تجاوز 100 عرض مسرحي حتى الآن ويقدم جيل من المسرحيين من خلال ورشة مركز الابداع التي يقيمها وفنانين كثيرين حققوا نجومية كبيرة من هذه الورشة ، بالاضافة أنه مسؤول عن البيت الفني للمسرح وغيرها .

أما خالد صالح فكانت بدايته في المسرح وله رصيد كبير ومن جيله أيضا النجم خالد الصاوي وسيد رجب برغم أنهما لم يحققا نفس نجومية خالد صالح والصاوي ، حيث قدم الراحل مسرحيات كثيرة في عهد هدى وصفي، وفق قناوي .

ولفت إلى أن المونو دراما لها جمهور في العالم في كثير من المسارح ، ويتذوق فن المسرح ، لذلك حينما يتم اقامة مهرجان المونو دراما شيئا مميزا حتى يرى الجمهور نوعا مختلفا من الفنون مثل مهرجان المسرح التجريبي يفيد الكثيرين وأجيال من الفنانين الموهوبين مسرحيا عروض مسرحية تتجاوز 12 عرضا خلال فعاليات المهرجان ، مثلما يتم اقامة ذلك في مهرجانات عالمية للمسرح مثل البرازيل وغيرها .

وأضاف أن صناع المسرح يستفيدون من هذه المهرجانات المسرحية المقامة ، في مشاهدة عروض وأشكال مسرحية مختلفة ، مثل مهرجانات السينما تتوافر فيها ورش تدريب وتمثيل وديكور وحركة حتى يستفيد منها الصناع والمواهب الشابة .

قدري الحجار : فن المونو دراما يمثل العروض المسرحية لفنان واحد على خشبة المسرح

بدوره، قال الناقد الفني قدري الحجار إن اقامة أي فعالية ثقافية أو فنية أو مهرجان فني بمصر يمثل اضافة جديدة للثقافة المصرية .

وأضاف أن تكريم اسم الفنان الراحل خالد صالح في مهرجان المونو دراما يذكرنا بما قاله في مهرجان الفجيرة بالامارات سابقا ، أنه كان يعد للمشاركة بمسرحية في هذا المهرجان لكن القدر لم يمهله لتقديمها ، بالاضافة أنه يعد من النجوم الذين لم يتم تكريمهم بالشكل الذي يليق به سواء في حياته او بعد رحيله ، وأن تكريم المهرجانات الفنية سواء كانت مسرحية أو سينمائية أو غنائية هي استعواض لعيد الفن الذي كان يقام كل عام .

واستطرد قائلا إنه توقف منذ سنوات ، مؤكدا أن فن المونو دراما يمثل العروض المسرحية لفنان واحد على خشبة المسرح وهو نوعا من أنواع الفنون المسرحية ، وهو موجود في ألمانيا والفجيرة وفي الكويت أيضا ، ونتمنى أن يكون مهرجان المونودراما المقام حاليا بنفس مستوى هذه المهرجانات العالمية أو الدولية .

وأوضح أن خالد جلال من الأسماء الهامة في المسرح بمصر التي تستحق هذا التكريم ، حيث قدم العديد من المشاريع المسرحية التي لاقت نجاحا جماهيريا وكانت تحمل جودة فنية عالية .