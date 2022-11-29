مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الدورة الثانية.. تبادل ثقافات جيد واهتمام من الصناع

تقام حاليا الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بدار الأوبرا المصرية التي انطلقت الإثنين لمدة 5 أيام ، وسط تقديرات لأهمية دورها في تبادل الثقافات وإشادة باهتمام صناع السينما.

ويشارك في لجان التحكيم العديد من السينمائيين منهم المخرج مجدي أحمد علي ومن النجوم خالد الصاوى ومراد مكرم وفاطمة ناصر والسيناريست زينب عزيز ومدير التصوير والمخرج أحمد المرسى والموزع الموسيقى عادل حقي وأستاذ السينما والشئون الثقافية بجامعة سنجور الكونغولى ريبيو بونكيتى بوز.

وفي لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة برئاسة مدير التصوير الكبير سعيد الشيمي وعضوية الناقد السينمائي رياض ابو عواد والنجوم دايموند بو عبود وإنجي أبو زيد والمنتج والموزع التونسي مجدي الحسيني.

وتشهد الدورة الثانية من المهرجان عرض ما يزيد عن 30 فيلمًا، في تلك المسابقة..

“المال” رصدت آراء بخصوص المهرجان وأهميته وما يقدمه من فعاليات هامة.

رامي المتولي : مهرجان مهم يوفر سينما نوعية وفعاليات هامة

بدوره، أعرب الناقد الفني رامي المتولي أن هذا المهرجان متخصص في السينما الفرنكوفونية الناطقة بالفرنسية والتي تتطرق لمشكلات المجتمع الفرنسي واشكالاليته وهذه مادة جيدة للغاية .

وأشار إلى أن هذه الأفلام تتواجد بعضها في برنامج بانوراما الفيلم الأورربي ، لكن الأخير أشمل من السينما الفرنكوفونية نوعا ما .

وتابع قائلا إن أي مهرجان سينمائي حتى لو لم يكن له خبرة وتاريخ سينمائي كبير يعتبر خطوة جيدة مثل مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير ، طالما يوفر سينما نوعية متخصصة في أفلام معينة وبه ورش تدريبية وعروض للأفلام السينمائية المختلفة .

وأكد المتولي أن إقامة مهرجان سينمائي ليس أمرا سهلا لأن ذلك يتطلب سلسلة من الإجراءات وأخذ موافقة من الجهات الرسمية ووجود تعاون كبير بين أجنحة أدارية مختلفة ليظهر في النهاية للجمهور.

وأوضح أنه لو تواجد 50 مهرجانا سينمائيا في مصر سنويا سيكون ذلك أمرا رائعا مثلما يحدث في المغرب بها مهرجانات سينمائية كثيرة وفنية أيضا ، واستطاعت أن تخرج العديد من المخرجين والمواهب .

فايزة هنداوي : ليس هناك أزمة في تواجد مهرجانات سينمائية في مصر

من جانبها، ترى الناقدة فايزة هنداوي أن أي مهرجان سينمائي يكون فيه تبادل ثقافات مختلفة وعرض أفلام سينمائية مختلفة للجمهور وصناع السينما .

وأضافت أنه ليس هناك أزمة في تواجد مهرجانات سينمائية في مصر ، حتى لو كانت السينما فيها ركود نوعا ما ووجود قلة في عدد الأفلام السينمائية المنتجة خلال العام .

وأشارت الى أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يشمل أفلام دول أفريقية كثيرة وغيرها ، وذلك أمرا مميزا للغاية أن تتواجد مثل تلك المهرجانات ويشارك فيها سينمائيين كبار ويكرم فيها نجوما أيضا مثل تكريم النجمة درة هذه الدورة عن مشوارها السينمائي التي قدمته .

نادر عدلي :مصر ليست دولة فرنكوفونية لكن التقاء الثقافات بين مصر وفرنسا شيئا ايجابيا

بينما أعرب الناقد السينمائي نادر عدلي عن كون فكرة اقامة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الدورة الثانية بقيادة ياسر محب أمرا جيدا ، بالاضافة أن مصر ليست دولة فرنكوفونية لكن التقاء الثقافات بين مصر وفرنسا شيئا ايجابيا .

ونوه إلى أن وزارة الثقافة الفرنسية في مصر تقوم بدعم مهرجانات السينما الفرنكوفونية في العالم .

ولفت إلى أن فرنسا رفضت التوقيع على اتفاقية الجات منذ سنوات ، والتي تقول إن الدولة الأقوى والمسيطرة في العالم يكون لها الكلمة العليا في مجال الفن ومصر رفضت هذه الاتفاقية أيضا ، وتبادل ثقافات بينهما شيئا مهما جدا .

وأردف قائلا إن هذه المهرجانات النوعية المتخصصة في سينما معينة مثل الفرنكوفونية تجذب جمهورا معينا المهتم بهذه الثقافات السينمائية النوعية.

ولفت إلى أن الثقافة الفرنسية ليست الأساس في مصر مثل الانجليزية والبحر متوسطية بدرجة أكبر لكن مسألة تبادل الثقافات أمرا عظيما مثلما يتم اقامة أسبوع للأفلام الكورية مثلا في مصر ، وبشكل عام بعد وقت معين يتم دعم السينما وانتاج أفلام من هذه النوعية المتخصصة في بلادنا بصورة مميزة .