مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.. احتفاء بالصناعة وعودة عرس فني غاب منذ 20 عاما

ينطلق الأيام القادمة حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ، بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الاعلامية ، وذلك يوم الأربعاء المقبل 21 سبتمبر الجاري في قاعة المنارة للمؤتمرات، ومن المقرر إذاعة الحفل مباشرة عبر شاشة قناة DMC.

وتم تدشين مهرجان القاهرة للدراما لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، ويتنافس على جوائز الدورة الأولى أكثر من 20 مسلسلا تم عرضها في شهر رمضان الماضي منها “العائدون”، “المشوار”، “الكبير أوى 6″، “جزيرة غمام”، “راجعين يا هوى”، “فاتن أمل حربى”، “ملف سرى”، دايماً عامر”.

بالإضافة إلى تعيين المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي رئيسة للجنة تحكيم المهرجان، كما تتكون لجنة تحكيم الدورة الأولى من المهرجان من كل من: النجم أحمد السقا، والممثل محمد ممدوح، والمخرج تامر محسن، والممثلة صابرين، والكاتب السينمائي حاتم حافظ، والمصور السينمائي سامح سليم، والملحن راجح داود، والناقدة خيرية البشلاوي.

أشرف زكي للمال : المهرجان يكتسب ثقة ومصداقية وجذب من جميع الأطراف

تحدث الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ورئيس اللجنا العليا لمهرجان القاهرة للدراما للمال فقال : “أعتبر هذه الدورة بمثابة عرس فني ثقافي كبير واحتفاء خاص بصناعة الدراما المصرية التي تطورت السنين الأخيرة بدرجة كبيرة على مستويات كثيرة مثل الكتابة والاخراج وجودة المسلسلات المقدمة للجمهور أيضا .

ولفت إلى أن المهرجان ولد من فكرة داخل مجلس نقابة المهن التمثيلية مؤخرا ، وتم الإجماع على تنفيذها ليكون بديلا عن مهرجان الإذاعة والتلفزيون الذي كان يقام منذ سنوات في مصر ويشهد حضورا لافتا من نجوم الفن المصري والعربي أيضا .

وأشار زكي إلى أن وجود نجم بحجم وقيمة ومكانة يحى الفخراني ، سيكون إضافة حقيقية للدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما لأنه يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وحب جارف داخل الوسط الفني .

واستطرد قائلا : “لذلك المهرجان يكتسب ثقة ومصداقية وجذب من جميع الأطراف من حيث وجود فنان ونجم كبير مثل يحيى الفخراني كرئيسا للمهرجان ، إضافة للجنة التحكيم المكونة من فنانين ونجوما ونقاد كبار ، كذلك تعاون نقابة الممثلين منظمة المهرجان مع شركة bod الراعية له والمتحدة للخدمات ال‘علامية ، كلها عناصر ستسهم في ظهور المهرجان بصورة مشرفة للجميع محليا وعربيا .

محمود قاسم : خالد النبوي يستحق جائزة أفضل ممثل ومسلسل في الدورة الأولى

بدوره، أوضح الناقد الفني محمود قاسم أن مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى سيكون جزاء من مهرجان الاعلام العربي اذلي كان يقيمه وزير الاعلام أنس الفقي وصفوت الشريف منذ 20 عاما في عهد الرئيس الراحل مبارك وتوقف بعد اندلالع ثورة يناير باغلاق قطاع الانتاج وغياب وزير الاعلام .

وأشار إلى أنه تم أخذ جزء من محتوى مهرجان الاعلام العربي وهي الدراما المصرية التليفيزيونية فقط ، ليخرج بها مهرجان القاهرة للدراما حتى الدراما الاذاعية لم يكن لها نصيبا من هذه الدورة وكان لابد أن تكون المسلسلات الاذاعية متواجدة في النسخة الأولى ، لافتا الى أن مهرجان الاعلام العربي كان يضم الأعمال الدرامية والاذاعية والبرامج التليفزيونية وليس المسلسلات التليفزيونية فقط.

وتابع قائلا إنه يتوقع فوز مسلسل راجعين ياهوى للنجم خالد النبوي بجائزة أفضل عمل درامي وكذلك أفضل ممثل عن عام 2022 في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى .

وأكد قاسم أن مسلسل الاختيار يتحق الاحتفاء به في الدورة الأولى للمهرجان بشكل خاص ، بعيدا عن أي عمل درامي آخر .

خيرية البشلاوي : الاحتفاء بالدراما المصرية واجب وطني حقيقي

وكشفت الناقدة خيرية البشلاوي أحد أعضاء لجنة تحكيم الدورة الأولى للمهرجان، أن المهرجان عبارة عن ثوب جديد من الإعلام العربي الذي كان يقام في الماضي ولن يكون شبيها به أبدا كما يتصور البعض .

وأضافت أن صناعة الدراما المصرية قوية ورائدة للدراما العربية وأنتجت ثقافة للمجتمع ، لذلك الاحتفاء بالدراما المصرية واجب وطني حقيقي لذلك هناك أهمية خاصة لإ‘قامة مهرجان القاهرة للدراما .

وتمنت أن تكون النتائج موضوعية حيث لجنة التحكيم موضوعية وممثلة لكل عناصر الدراما ، وهناك اعتبارات كثيرة وهي مدى قوة تأثير العمل الدرامي وقوة انتمائه للثقافة المصرية والعربية وانتمائه لخصوصية الثقافة بشكل عام ، وقدرة تأثير العمل الدرامي على الجمهور ومدى نجاحه .

وأكدت أن وسائل الميديا تنوعت وزادت والجمهور أصبح قادرا على إبداء رأيه في العمل الدرامي بعد عرضه بأيام قليلة ، موضحة أن الدراما العربية قوة واحدة وبدخول التكنولوجيا في الصناعة أصبحت متطورة جدا .

وقالت إن اختيار النجم الكبير يحيى الفخراني كرئيسا للدورة الأولى شئ مميز ، لأنه يختار أعماله الفنية بعناية ولديه فكر إنساني وثقافي راقي وأعماله ساهمت في انتشار الدراما بصورة عامة ، لذلك وجوده كرئيسا للمهرجان إضافة حقيقية في دورته الأولى .