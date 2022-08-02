مهرجان القاهرة للدراما الدورة الأولى.. خطوة لتسويق المسلسلات المصرية وإقامته شيء مميز

أقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما الذي يرأسه الفنان القدير يحيى الفخراني، وتتشكل لجنة التحكيم من النجم أحمد السقا والفنان محمد ممدوح ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوي، والموسيقار راجح داوود والفنانة صابرين والمخرج تامر محسن ويرأس لجنة التحكيم المخرجة أنعام محمد علي.

وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامي، وتكون مهمتها إعداد لائحة المهرجان وتشكيل المكتب التنفيذي، الذي سيكون مسئولًا عن جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لإقامة المهرجان، وتسهيل مهمة لجنة التحكيم واللجان الأخرى للقيام بعملها، ومتابعة الأعمال اليومية وتنفيذ الضوابط والآليات.

ماجدة خير الله: اللجنة المشكلة أغلبها من الممثلين وسيركزون على منطقة التمثيل

قالت الناقدة ماجدة خير الله إنه في الماضي كان يتم إقامة مهرجان للدراما كل عام، وكان يضم المسلسلات العربية أيضا، خاصة في فترة تولي أنس الفقي وصفوت الشريف للإعلام والفن.

وأضافت أن عودة مهرجان للدراما شيء مميز، لكن يجب أن يكون هناك تنوعا في الحرفيين وصناع الأعمال الدرامية في لجنة التحكيم، حيث إن اللجنة المشكلة أغلبها من الممثلين، وبالتالي سيركزون على منطقة التمثيل فقط للأعمال الدرامية، متمنية أن يأخذ المهرجان جدية وقيمة كبيرة بوجود نجم كبير بحجم وأهمية يحيى الفخراني كرئيسا للمهرجان، إضافة إلى أن الأسماء الموجودة فيه جادة ومهمة مثل أحمد السقا وصابرين وراجح داوود.

محمد سليمان: المهرجان سيساهم في تسويق الأعمال الدرامية الفترة القادمة

وأعرب الفنان محمد سليمان أن عودة مهرجان للدراما بعد سنوات طويلة، أمر مشجع لصناع المسلسلات التليفزيونية ونجوم الدراما.

وقال إن هذا المهرجان سيساهم في تسويق الأعمال الدرامية الفترة القادمة، حيث إن أغلب المسلسلات المصرية لا يهتم صناعها بتسويقها في الخارج، وذلك أزمة حقيقية لا توفر فرصة لانتشارها بالصورة المطلوبة، على العكس الأعمال الدرامية الأجنبية الأمريكية وغيرها يكون هناك فريق متخصص من أجل تسويقها بصورة كبيرة ويعمل بشكل علمي ومنظم من أجل ذلك.

وأكد سليمان أن هذا المهرجان سيكون بداية مميزة لتسويق الأعمال الدرامية المصرية بصورة احترافية حقيقة، ويكفي اختيار مخرجة كبيرة بقيمة أنعام محمد علي كرئيس للجنة التحكيم والفنان الكبير يحيى الفخراني رئيسا للمهرجان ذلك شيئ مبشر جدا.

نهال عنبر: لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما تضم قامات فنية كبيرة في الفن

وترى الفنانة نهال عنبر أنه لا يليق باسم مصر والدراما المصرية أبدا، ألا يوجد مهرجان للأعمال الدرامية والتليفزيونية منذ سنوات طويلة بعد أن كان المهرجان الوحيد للدراما هو الإذاعة والتلفزيون في فترة تولي أنس الفقي وزيرا للإعلام.

وقالت عنبر إن إقامة مهرجان القاهرة للدراما شيء مشرف للغاية، وتشارك فيه ضمن مجلس نقابة الممثلين مع دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ووجود اسم يحيى الفخراني أعطى للمهرجان قيمة فنية كبيرة لأنه فنان كبير ومثقف ومحبوب.

وأكدت أن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما تضم قامات فنية كبيرة وخبرات كبيرة في الفن، مثل أحمد السقا والموسيقار راجح داوود والنجمة صابرين، إضافة للنجوم الشباب مثل محمد ممدوح، وهي اختيارات عظيمة تبشر أن الجوائز ستذهب لمن يستحقها من صناع ونجوم المسلسلات التليفزيونية التي قدمت عام 2022.