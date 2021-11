مهرجان القاهرة السينمائي يكشف قائمة الأفلام القصيرة بالدورة الـ 43

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة ضمن المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، التي ستقام خلال فعاليات دورته الـ 43، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

جاءت قائمة الأفلام القصيرة كالآتي:

1- أسطورة حرفية إخراج: ديميتريس تساكالياس وليدا ڤارتزيوتي الدولة: اليونان يدور الفيلم الروئي “أسطورة حرفية – literal legend” الذي يعرض دوليا للمرة الأولى، حول إيما وهي شخصية مؤثرة وطموحة وصانعة محتوى على موقعي يوتيوب وإنستجرام، تبلغ من العمر 22 عاما، وتمكنت من الوصول إلى مليون متابع.وفي يوم الاحتفال، علمت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد تم تسريب مقطع فيديو خاص لها ولحبيبها السابق أثناء العلاقة الحميمة. ستوثق عودتها عبر بث مباشر في القريب العاجل.

2- أوصلني إخراج: جانوس نكولوليكو أوكيما الدولة: جنوب أفريقيا خلال أحداث الفيلم الوثائقي “أوصلني – Deliver Me”، الذي يعرض دوليا لأول مرة، يسافر بول مواسي، وهو مهاجر مالاوي وفد حديثا، على دراجته في شوارع المدينة الداخلية الصامتة في كيب تاون. يقضي حياته خلال أشهر الإغلاق السريالية بسبب جائحة فيروس كورونا، في توصيل الطعام من باب إلى باب. يلتقي بعالم من البوابات والشوارع الفارغة والنظرات الصامتة. شريان الحياة الوحيد بالنسبة له هو هاتف محمول يربطه بعمله وعائلته ووجوه رقمية تضيء له.

3– الباعة الجائلون إخراج: إيمرسون إدواردو سيلفا، جابرييلا نصار، جوستافو سيبم، هنريكي جريس الدولة: البرازيل تدور أحداث الفيلم الوثائقي “الباعة الجائلون” الذي يعرض عالميا لأول مرة، حول يوم في أكثر شوارع أمريكا اللاتينية ازدحاما.

4- ثلاثة اختفاءات وأغنية إخراج: نادية غانم الدولة: مصر خلال أحداث الفيلم الوثائقي “ثلاثة اختفاءات وأغنية – Three Disappearances And A Song”، الذي يعرض عالميا لأول مرة، تعيد المخرجة زيارة أرشيف العائلة، وتلتقط الكاميرا الخاصة بها، وتصور 3 أشخاص يكافحون لإجاد طرق جديدة ليكونوا: والدتها وأبيها وهي.

5- ثم حل الظلام إخراج: مارى روز أوستا الدولة: لبنان خلال أحداث الفيلم الروائي “ثم حل الظلام – Then Came Dark”، الذي يعرض عالميا لأول مرة، ينبثق الضباب، وتنطلق رياح عاصفة، وتتحول الغابة إلى الظلام. رجلان يسحبان شجرة كجثة. في غابة في جبال لبنان، حيث ينهار ميثاق التوازن غير المعلن بين القرويين وقوى الطبيعة، تقول الأسطورة أن الانتقام لا بد أن يحدث.

6- حبيب إخراج: نيما لطيفي الدولة: أفغانستان، ألمانيا تتناول أحداث الفيلم الروائي “حبيب – Habib”، الذي يعرض دوليا لأول مرة، قصة حبيب وهو رجل أفغاني يعيش في ألمانيا، ليلة زفاف ابنه، يذهب إلى قاعة الفرح، ليجد اسمه غير موجود على قائمة المدعوين.

7- الحفرة إخراج: عمرو عابد الدولة: مصر تدور أحداث الفيلم الروائي “الحفرة – The Ditch” الذي يعرض عالميا لأول مرة، حول مكان نائي في ضواحي القاهرة، يشارك رجلان في لعبة تقمص الأدوار. عندما تصل اللعبة لنقطة اللاعودة، تنكشف جوانبهما المظلمة.

8- الدوران الثالث “الجولة الثالثة” إخراج: ماريو ماسيدو الدولة: البرتغال خلال أحداث الفيلم الروائي “الدوران الثالث – Skin River” الذي يعرض عالميا للمرة الأولى، يعمل أوغسطينهو في الدوام الليلي. غير قادر على تفسير نوبة غريبة أثناء مغادرته المصنع، يتجول في روتينه مدركا استحالة التغيير.

9- راحوا وخلوني إخراج: ميساء المؤمن الدولة: الكويت تتناول أحداث الفيلم الوثائقي “راحو وخلوني – And I Was Left Behind” الذي يعرض عالميا لأول مرة، قصص الجدة عن السفر يعاد تعريفها كخسارة وشوق للأحباب خلال فترة العزلة. بينما تعيد المخرجة تمثيل لحظات طفولتها، تصبح هي نفسها جدتها وهي تحيك الفساتين، وطفلها يراقب نفسه بنفسه. بالعودة إلى الأغاني القديمة التي تتحدث عن نزوحها، تحلم المخرجة بلحظات تستطيع فيها السفر إلى من تحبهم، وكلمات جدتها تضفي معنى على مشاعر الغياب والحزن.

10- زهور البراري إخراج: ماريانا سوتسيكيتشال الدولة: المكسيك تدور أحداث الفيلم الروائي “زهور البراري – Prairie Flowers”، الذي يعرض دوليا لأول مرة، بعد موت سيلفيا إثر جريمة كراهية عنصرية، تقرر يسينا ابنة عمها أن تستعين بمجموعة من السيدات لتأبينها بشكل شاعري يليق بها.

11- صدى إخراج: ناديا شهاب الدولة: العراق، اليمن، الولايات المتحدة الأمريكية خلال أحداث الفيلم التجريبي “صدى – Echolocation” الذي يعرض عالميا لأول مرة، يتسعرض المخرج: ” المطر في أوكلاند، منزل جدتي في بغداد، أصوات عماتي في واتساب، ابنتي تتعلم العد حتى 10، أخي يلعب الدربوكة، السيكادا في تكساس، جدران الاستديو الخاص بي، البحث عن أشكال جديدة”.

12- صندوق أسود إخراج: يون كينام الدولة: كوريا الجنوبية تدور أحداث الفيلم الروائي “صندوق أسود – Black Box”، الذي يعرض عالميا للمرة الأولى، حول زوجان يقودان سيارة خارج موقف للسيارات بإحدى النزل. بعد فترة وجيزة، حاوت سيارة غريبة اعتراض طريقهما.

13- فوق المدينة إخراج: مليكة محمديان الدولة: كازخستان، روسيا أحداث الفيلم الروائي “فوق المدينة – Above The City”، الذي يعرض عالميا للمرة الأولى، تدور حول إيدانا الخجولة والمنطوية والتي نشأت في عائلة تقليدية من كازاخستان. الانتقال إلى مدرسة جديدة يغير حياتها تدريجيا وتتفهم بشكل متزايد ما تريده لنفسها. والصداقة مع زميلتها جينيا تكشف عن جانب جديد في إيدانا لم تشك في وجوده من قبل.

14- في العادة لا أشارك هذا إخراج: نورا عبد الرحمن الدولة: مصر تدور أحداث الفيلم الوثائقي التحريك “في العادة لا أشارك هذا – I Might Not Normally Share This”، الذي يعرض عالميا لأول مرة، حول محادثة مع خمسة فنانين مصريين يرشدوننا خلال رحلاتهم لاكتشاف الذات، وكيف يتعثرون في الشك الذاتي.

15 _فيلم قصيدة لقرية نائية إخراج: بنج ليو ،الدولة: الصين

تدور أحداث الفيلم الروائي “قصيدة لقرية نائية – Poem for a Distant Village”، الذي يعرض عالميا لأول مرة، حول قصة حدثت بعد إلغاء مشروع فيلم بسبب تفشي فيروس كورونا. حيث يعود المنتج إلى قريته بصحبة المخرج والمصور السينمائي. تختلط حقائق الحياة القروية أثناء الوباء بأحلام المخرج وذكرياته وهذا ما يلهمه لإنتاج فيلم عن الطفولة والموت والجنس. بلا سيناريو ولا ممثلين. المشاركون الوحيدون هم المخرج والمنتج والمصور السينمائي والكاميرا.

16-فيلم “لا أنسى البحر“

إخراج: هالة القوصى

الدولة: مصر، هولندا

تدور أحداث الفيلم الروائي “لا أنسى البحر – Memento Mare”، الذي يعرض عالميا لأول مرة، في منتجع صحي مهجور يقابل شاب سيدة الحكايات “الأم”. محمولين على كلماتها يبحر الاثنان في رحلة إلى البحر المجهول. “لا أنسى البحر” هو تأمل شعري في ماهية الخوف وقوة الخيال.

17- فيلم “ليالي وأيام في أمريكا“

إخراج: لويز تشانج

الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية

تدور أحداث الفيلم الروائي “ليالي وأيام في أمريكا – Nights and Days in America”، الذي يعرض عالميا لأول مرة، حول يوم عادي بالنسبة لجنيفر، فتاة صينية تبلغ من العمر 17 عاما تذهب إلى مدرسة داخلية في نيويورك، حتى تتلقى نبأ وفاة جدها.

18- فيلم نقطة عمياء

إخراج: لطفي عاشور

الدولة: تونس، فرنسا

تتناول أحداث الفيلم الوثائقي التحريك “نقطة عمياء – Blind Spot”، الذي يعرض دوليا لأول مرة، قصة وقعت في السابع من أكتوبر 1991، تم اختطاف رجل في حمام إحدى الشركات العامة، في مكان ما في بلدة جنوب تونس. تعرض للتعذيب والقتل ثم اختفى دون أن يتم العثور عليه. بعد ما يقرب من ثلاثين عاما، عاد للتحدث إلينا. وهو ما يمكننا من أن نظهر إلى السطح ما قررنا طواعية أو كرها دفنه، وقمعة من تاريخنا الجمعي.

19- فيلم هابي تاون

إخراج: جيمس كامارجو دى ألبا

الدولة: كولومبيا

تدور أحداث الفيلم الروائي “هابي تاون – Happy Town”، الذي يعرض عالميا لأول مرة، حول مراهق يعيش حياة مريحة مع والديه في بلدة تسمى “هابي تاون”، ووالده هو حاكم البلدة. ذات يوم بينما هو وحيد في المنزل، يتلقى زيارة غير متوقعة من شاب في نفس العمر، لكنه مختلف تماما عنه، مما يجعله يشك في الحياة المثالية الواضحة التي يعيشها.

20- فيلم هذا كل شيء

إخراج: بوريس كليبنيكوف، ناتاليا ميخشانينوفا

الدولة: روسيا وتدور أحداث الفيلم الروائي “هذا كل شيء – And That’s It”، الذي يعرض عالميا لأول مرة، أثناء الوباء. خرجت جوليا وفولوديا على مضض إلى الشارع حيث يكمن الخطر في انتظارهما مع كل خطوة. قاما بزيارة متجر عادي، حيث يمكن أن تتحول الزيارة إلى صراع من أجل البقاء.

21- فيلم وداعات صغيرة

إخراج: شانتل لياو

الدولة: تايوان، اليابان

تتناول أحداث الفيلم الروائي “وداعات صغيرة – Little Farewells”، الذي يعرض عالميا لأول مرة، تجربة خيالية مبنية على ما شاركناه جميعا في عام 2020 مع حظر وباء كورونا. عندما تكون عالقة بمفردها في الغرفة المليئة بالتذكارات، تصبح الشاشة هي النافذة الوحيدة على العالم الخارجي. إنها اللحظة التي لا يبدو فيها أن اللغة تحمل إحساسا بالواقع. عندما تكون بمفردها، يتحول العالم الذي كانت تعرفه إلى شيء متطرف.

22- فيلم ولا حاجة يا ناجي.. اقفل

إخراج: يوحنا ناجي

الدولة: مصر

تدور أحداث الفيلم التسجيلي “ولا حاجة يا ناجي.. اقفل – It’s Nothing Nagy, Just Hang up”، الذي يعرض عالميا لأول مرة، خلال أسبوع الآلام في مصر. وبينما يخيم الحجر الصحي على البلاد، يقرر المجتمع القبطي مواصلة الاحتفال بشكل افتراضي. يحاول يوحنا أن يُعَلِم جدته كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة حتى تتمكن من التواصل مع صديقاتها خلال فترة الحظر.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF)