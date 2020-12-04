مهرجان القاهرة السينمائي يقرر زيادة منافذ حجز التذاكر وتخصيص شباك للصحفيين والنقاد

بعد شكاوى عدد كبير من الصحفيين والنقاد بعدم تخصيص شباك تذاكر لهم فى اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 لممارسة عملهم بشكل أسرع بين لقاءات ومشاهدة أفلام، ونظرًا للإقبال الكبير في اليوم الأول قرر المهرجان زيادة عدد منافذ حجز التذاكر، وتخصيص شباك للصحفيين والنقاد، ونقل الجلسات الحوارية من المسرح المكشوف إلى مسرح WE؛ لاستيعاب عدد أكبر من الجمهور.

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تخصيص شباك لحاملي الكارنيهات من صحفيين ونقاد، بدءًا من صباح اليوم الجمعة؛ لتسهيل عملهم الذي يقدِّره المهرجان.

في السياق نفسه قررت إدارة المهرجان أيضًا نقل ندوات المكرَّمين من المسرح المكشوف إلى مسرح WE الذي شهد حفل الافتتاح؛ لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحضور.

وتم بالفعل إعادة فتح شباك التذاكر، للجلسة الحوارية التي يديرها رئيس المهرجان محمد حفظي مع الكاتب البريطاني كريستوفر هامبتون المكرَّم بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، والتي تقام في الساعة 12:45 من ظهر اليوم.

كما تم فتح باب الحجز أيضًا للجلسة الحوارية التي تُجريها الإعلامية ريا أبي راشد مع الفنانة منى زكي المكرَّمة بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتقام في الثانية والنصف من مساء غدٍ الجمعة بنفس المسرح.

قال أندرو محسن، منسّق المكتب الفني للمهرجان، إن اليوم الأول من الفعاليات شهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور المُحب للسينما فاق كل التوقعات، مما تسبَّب في حالة من التزاحم خلال الساعات الأولى، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إدارة المهرجان لم تتجاهل الأمر، وبدأت على الفور، بالتعاون مع شركة تذكرتي، زيادة عدد منافذ الحجز بدار الأوبرا المصرية؛ لتخفيف التزاحم.

كان اليوم الأول لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي قد شهد توافد أعداد كبيرة من الجمهور على شباك التذاكر، لحجز عدد من الأفلام، رفع معظمها لافتة “كامل العدد”، منها “غزة مونامور” الذي يمثل فلسطين في سباق الأوسكار، وكذلك العرض الثانى لفيلم الأب.