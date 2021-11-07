مهرجان القاهرة السينمائي يقرر تكريم المخرج الفرنسي تيري فريمو والمؤلف الموسيقي الهندي A.r rahman

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم كل من المخرج الفرنسي تيري فريمو، والمؤلف الموسيقي الهندي A.r rahman.

وتيري فريمو هو مخرج فرنسي ولد في تولينز خارج غرونوبل عام 1960 ونشأ في ضاحية مينجوت في ليون.

كان المدير الفني لمعهد Lumière في ليون منذ عام 1995 ثم تم تعيينه كمدير إداري.

وأصبح المدير الفني لمهرجان كان السينمائي في عام 2004 والمدير الفني والتنفيذي للمهرجان عام 2007. كما حصل على درجة الماجستير في التاريخ المعاصر من Lumière University Lyon 2، وهو معروف أيضًا بفيلم “lumiere” والعديد من الأفلام الأخرى من إخراجه مثل “The Audacious Adventurer”. وA.R rahman هو مؤلف موسيقي وملحن هندي من مواليد عام 1967، تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الTime، وحصل على عدة جوائز عالمية كجائزة جرامى لأفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، وجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية، وجائزة البافتا لأفضل موسيقى فيلم.

و ‎من ناحية أخرى ،سبق وأن أعلن المهرجان أيضًا عن منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، ضمن فعاليات الدورة المقبلة، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة. كما قرر منح الفنانة الكبيرة نيللي، جائزة “الهرم الذهبي التقديرية” لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ 43. يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).