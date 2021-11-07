ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي يختار «المسابقة الرسمية» فيلم الافتتاح

بحسب ما أعلنه المؤتمر الصحفى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
رحاب صبحي 8:30 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 8:30 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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 أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار الفيلم الأسباني “المسابقة الرسمية” كفيلم افتتاح الدورة الـ 43، التي تمن المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

يُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

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تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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بقلم رحاب صبحي

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