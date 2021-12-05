ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي .. فوز «ثم حل الظلام» و«ولا حاجة يا ناجي.. اقفل».. بجائزة مناصفة

بجائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة، وذلك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.
رحاب صبحي 9:24 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 9:24 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن فوز فيلمي “ثم حل الظلام – Then Came Dark “، و” ولا حاجة يا ناجي.. اقفل – It’s Nothing Nagy, Just Hang up”، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة، وذلك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

الفيلم الروائي “ثم حل الظلام – Then Came Dark “، عرض عالميا للمرة الأولى، وهو من إخراج ماري روز اسطا، وإنتاج لبنان، ومدته 15 دقيقة.

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أحداث الفيلم تدور حيث ينبثق الضباب، وتنطلق رياح عاصفة، وتتحول الغابة إلى ظلام. رجلان يسحبان شجرة كجثة، في غابة في جبال لبنان، حيث ينهار ميثاق التوازن غير المعلن بين القرويين وقوى الطبيعة، تقول الأسطورة أن الانتقام لا بد أن يحدث.

الفيلم الوثائقي “ولا حاجة يا ناجي.. اقفل – It’s Nothing Nagy, Just Hang up”، عرض عالميا لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج يوحنا ناجي، وإنتاج مصر، ومدته 30 دقيقة.

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تدور أحداثه في أوقات الوباء، حيث يحتفل المسيحيون بالأسبوع المقدس افتراضيا، بما في ذلك عائلة المخرج يوحنا ناجي، حيث يقضي وقته مع جدته في تعليمها الإنترنت.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، مبرمجة الأفلام البرتغالية سينتيا جيل، وماشيري إكوا باهنجو، وهي كاتبة ومخرجة من الكونغو، وسامح علاء، مخرج وكاتب مصري.

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تمنح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الجوائز التالية: “جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتي بفضلها يصبح الفيلم مؤهلا للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير أو تحريك”، وجائزة لجنة التحكيم.

«ثم حل الظلام» و«ولا حاجة يا ناجي.. اقفل».. يفوزان مناصفة بجائزة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة
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بقلم رحاب صبحي

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