مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الأربعين.. بداية لمرحلة جديدة

رحاب صبحىأعلن المركز الصحفى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن بداية مرحلة جديدة يدخلها استعدادًا لدورته الأربعين، والتي تقام في الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل. وقام المهرجان بتشكيل فريق الإدارة الفنية والإعلامية، والذي يتضمن تعديلات في مديري المسابقات الموازية للمهرجان. وفي

رحاب صبحى

أعلن المركز الصحفى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن بداية مرحلة جديدة يدخلها استعدادًا لدورته الأربعين، والتي تقام في الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل.

وقام المهرجان بتشكيل فريق الإدارة الفنية والإعلامية، والذي يتضمن تعديلات في مديري المسابقات الموازية للمهرجان.

وفي النسخة الخامسة للبرامج الموازية والتي أطلقها رئيس المهرجان الأسبق سمير فريد في الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان، سيتولى الناقد أسامة عبد الفتاح إدارة أسبوع النقاد الدولي المخصص لأفلام العمل الأول والثاني لمخرجيها

ويدير الناقد أندرو محسن مسابقة سينما الغد المخصصة للأفلام القصيرة وأفلام الطلبة. بينما يستمر نائب المدير الفني للمهرجان أحمد شوقي مديرًا لمسابقة آفاق السينما العربية.

أما إدارة المركز الصحفي للمهرجان فسوف يتولاها الناقد خالد محمود، والذي سيقوم بالإشراف على فريق متخصص للتعامل مع الصحافة المطبوعة والإلكترونية المحلية والعربية والدولية، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي.

** تطوير





وعن هذا التغيير يقول رئيس المهرجان محمد حفظي “الاختيارات انطلقت من السعي لتطوير الإدارة بما يُناسب الصورة الجديدة التي نرغب في إيصالها للعالم عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كحدث كبير ومُعاصر، يعمل كجزء من الصناعة والثقافة السينمائية في العالم كله، وليس في مصر أو المنطقة العربية فقط”.

ويرى المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله ، أن الاختيارات تعكس “رغبة الإدارة في ضخ دماء جديدة في أقسامه المختلفة، بما يمنح المهرجان مزيدًا من الحيوية والتفاعل مع متطلبات العمل الحديثة”.

بينما قال الناقد أسامة عبد الفتاح، عن توليه أسبوع النقاد الدولي “يمتلك الأسبوع خصوصية في البرمجة واختيار الأفلام على أسس فنية بحتة، واكتشاف مواهب سينمائية جديدة من خلال أعمالها الأولى أو الثانية أمر سيستمر على الأسس التي وُضعت منذ تأسيس البرنامج عبر مديريه السابقين، مع سعي لخوض آفاق جديدة بالتعاون المثمر مع جمعية نقاد السينما المصريين”.

وقال أندرو محسن مدير مسابقة سينما الغد ، عن رؤيته للنسخة الجديدة: “المسابقة حققت نجاحًا كبيرًا في دوراتها السابقة، وسنحاول الحفاظ على هذا النجاح، مع العمل على إضافة المزيد من التنوع في الأفلام المقدمة ، لنعطي مساحة أكبر للأفلام التسجيلية وأفلام التحريك، بجانب الحرص على ضم أفلام مميزة من بعض الدول التي لم يسبق لها المشاركة في المسابقة”.

أما بالنسبة لعمل المركز الصحفي بتصميمه الجديد، يرى الناقد خالد محمود أن “لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى قيمة كبيرة إقليميًا ودوليًا، مما يستوجب وجود مركز صحفى متطور يعكس كافة الفعاليات بالسرعة والدقة المنشودة، وييسر مهمة الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب والأجانب سياسة ستنعكس على آليات الاعتماد وأساليب تداول أخبار المهرجان ومستجداته لحظة بلحظة، وفق خطة طموحة تليق بمكانة ومستقبل الكيان السينمائي الكبير، وتستفيد من الإسهام الكبير الذي قدمته الإدارة السابقة للمركز الصحفي عبر السنوات الماضية”.

وأعلنت إدارة المهرجان أنها تستعد للإعلان عن فتح باب التقدم للأفلام الراغبة في المشاركة في الدورة الأربعين انطلاقًا من يوم 21 مايو الجاري.