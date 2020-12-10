مهرجان القاهرة السينمائى يشهد مبادرة مجتمعية جديدة ضد فيروس كورونا

أكد أحمد الفخرانى، الرئيس التجارى لمجموعة فاين الصحية القابضة فى مصر، ومديرها العام، أن المجموعة فى إطار مسؤوليتها المجتمعية قررت تبنى مبادرة جديدة، تتمثل فى إتاحة قناعها الواقى ضد فيروس كورونا المستجد بالمجان فى مهرجان القاهرة السينمائي لزواره من الفنانين والمهتمين بالفن والحاضرين والمتوقع أن يصل عددهم إلى ٤٠ ألف فرد.

وأشار الفخراني إلى أن ذلك على مدى أيام دورة المهرجان التى استمرت لمدة تسعة أيام، وبذلك تكون قد ساهمت فى توفير الوقاية لمرتادي المهرجان، وفى ذات الوقت ساعدتهم فى التمتع بالأنشطة الثقافية والفنية دون عزل اجتماعى.

جاء ذلك خلال حضور الفخرانى اليوم فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والأربعين.

وأشاد الفخراني بمناخ الاستثمار فى مصر، والذي حرصت الحكومة على توفيره للمستثمرين، ووصفه بأنه مناخ جاذب ومشجع، مؤكدا أن التطور الكبير الحادث فى هيئة الاستثمار بات ملموسا من حيث تقديم الخدمات للمستثمرين وتسهيل مهمتهم، الأمر الذى عزز ضخ الكثير من رؤوس الأموال فى الأسواق المصرية، و ساهم فى تطوير المنتجات وخفض معدلات البطالة، وجذب الكثير من الأيدى العاملة وتطويرها ورفع مهاراتها باستمرار.

وأضاف الفخرانى أنه على ضوء تعاون المجموعة مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ووصول حجم استثماراتها فى مصر إلى حوالى مليار جنيه، فقد بدأت منذ مطلع العام الحالى مع تفشى فيروس كورونا المستجد فى “إنتاج الأقنعة الواقية” على نطاق تجاري.

وذكر الفخراني، أن كميات كبيرة من مناديل فاين المعقمة تم اتاحتها فى مستشفى حميات العباسية وذلك مع بداية الأزمة أوائل العام الحالى، ثم الأقنعة الواقية ضد الفيروس فى مهرجان الجونة، مشيرا إلى أن المجموعة بصدد التعاون مع هيئات حكومية وأخرى أهلية غير هادفة للربح فى عده مجالات، وسيتم الإعلان عن مبادرات مستقبلية أخرى باستثمارات كبيرة.